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Show internacional

Iggy Azalea anuncia vinda ao Brasil: 'Desta vez estou arrasando'

Notícia foi divulgada pela rapper australiana no Twitter
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2023 às 14:57

Iggy Azalea anuncia vinda ao Brasil
Show da cantora Australiana Iggy Azalea Crédito: Fotoarena/Folhapress
O Brasil receberá mais uma artista internacional neste ano: Iggy Azalea. No Twitter, na quarta-feira, 29, a cantora anunciou a novidade; fãs já estão na expectativa para o momento.
"Farei um show no Brasil este ano. Estou animada, porque da última vez eu estava grávida, mas desta vez estou arrasando", escreveu a rapper australiana.
Apesar do anúncio, a cantora não entrou em detalhes sobre o assunto. Por isso, ainda não há informações sobre de quantas apresentações serão feitas, nem data e local.
Iggy se apresentou no País em 2018, quando abriu uma partida de futebol, e em 2019, com um show único em São Paulo, com participação de Pabllo Vittar.
Vale relembrar que recentemente uma confusão entre Iggy e Anitta, de 2017, voltou a ser assunto na rede social. Tudo isso após a rapper responder um seguidor que expôs os áudios da carioca contanto como foi a interação das duas no passado.
A confusão começou em 2017, quando juntas lançaram a música Switch. Em áudios vazados, Anitta reclamou que Iggy não queria o maquiador da intérprete de Downtown.

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