Matheus, da dupla com Zé Henrique, morre atropelado em rodovia de SP Crédito: Instagram/@matheusoficial_zhem

Uma notícia triste foi dada pelo portal G1 na madrugada desta quarta-feira (29). O cantor Luiz Carlos da Penha, conhecido como Matheus da dupla sertaneja com Zé Henrique, morreu atropelado em uma rodovia de São Paulo. O sogro dele, que o acompanhava em uma viagem de carro, também faleceu.

Matheus estava a caminho do Rio de Janeiro com o sogro, a sogra, a esposa e uma amiga. Por volta das 1h40 da madrugada, eles pararam no acostamento da Rodovia Dom Pedro I, em Valinhos, para Matheus e o sogro trocarem a direção. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois foram atingidos por um carro desgovernado quando saíram do veículo.

Matheus acabou falecendo na hora e o sogro foi socorrido em estado grave, mas também não resistiu. O motorista, que estava embriagado, foi preso e levado à cadeia do 2º Distrito Policial de Campinas (SP).

A esposa do cantor divulgou nas redes sociais que o corpo será enterrado hoje (30), em Ribeirão Preto.