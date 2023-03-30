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Luto na música

Matheus, da dupla com Zé Henrique, morre atropelado em rodovia de SP

Sertanejo foi atingido por um motorista embriagado e não resistiu; Corpo será enterrado em Ribeirão Preto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Março de 2023 às 13:44

Matheus, da dupla com Zé Henrique, morre atropelado em rodovia de SP
Matheus, da dupla com Zé Henrique, morre atropelado em rodovia de SP Crédito: Instagram/@matheusoficial_zhem
Uma notícia triste foi dada pelo portal G1 na madrugada desta quarta-feira (29). O cantor Luiz Carlos da Penha, conhecido como Matheus da dupla sertaneja com Zé Henrique, morreu atropelado em uma rodovia de São Paulo. O sogro dele, que o acompanhava em uma viagem de carro, também faleceu. 
Matheus estava a caminho do Rio de Janeiro com o sogro, a sogra, a esposa e uma amiga. Por volta das 1h40 da madrugada, eles pararam no acostamento da Rodovia Dom Pedro I, em Valinhos, para Matheus e o sogro trocarem a direção. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois foram atingidos por um carro desgovernado quando saíram do veículo.
Matheus acabou falecendo na hora e o sogro foi socorrido em estado grave, mas também não resistiu. O motorista, que estava embriagado, foi preso e levado à cadeia do 2º Distrito Policial de Campinas (SP).
A esposa do cantor divulgou nas redes sociais que o corpo será enterrado hoje (30), em Ribeirão Preto. 
Nas redes sociais, o perfil oficial da dupla sertaneja publicou uma nota de pesar. "É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar. Matheus deixa filhos e esposa. Descanse em paz!", escreveu.

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