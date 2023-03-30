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Avião com Fernanda Brum pega fogo no ar: "Achei que ia morrer"

Incêndio aconteceu na turbina poucos minutos após a decolagem, mas piloto conseguiu pousar a aeronave. Cantora passa bem e fala do trauma após o susto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Março de 2023 às 16:49

Avião com Fernanda Brum pega fogo no ar:
Avião com Fernanda Brum pega fogo no ar: "Achei que ia morrer" Crédito: Reprodução/Instagram
Fernanda Brum passou por maus bocados na última terça (28). O avião que trazia a cantora de Houston (EUA) para o Brasil pegou foto nas turbinas 15 minutos após a decolagem. O piloto conseguiu pousar a tempo e ninguém se feriu.
Ela contou sobre o acidente nas redes sociais: "Ontem tivemos um grande livramento. A turbina do nosso avião pegou fogo. Nós dormimos em Houston e estamos voltando para o Brasil hoje".
Ao Fofocalizando (SBT), a pastora disse que viu o fogo na turbina. "Começaram a gritar ‘fire, fire’. A aeromoça conseguiu avisar o piloto, que conseguiu voltar e voar com apenas uma turbina. Ele teve muito sangue frio para pousar o avião”.
Durante o susto, Fernanda disse que achou que iria morrer naquele momento. "Nessa hora que vi o fogo achei realmente que ia morrer. O importante é ‘eu estou salva, com Jesus?’. Tive um momento de muita paz nesse tempo de oração com Deus. A única coisa foi que eu pedi para não doer, pois sabia que ia morrer. Estou em choque ainda”.
Segundo Fernanda, seu marido também ficou abalado. "Foi muito triste, muito severo, algo que deixa a gente pensando na vida, que é um sopro, passa muito rápido. A gente tem que estar com Jesus o tempo todo, não pode ter uma vida sem propósito. Naquele momento o que importava para mim era se eu estava salva em Jesus Cristo”, disse ao Fofocalizando.
Questionada se acredita ter tido mais um milagre em sua vida, responde: “Com certeza. Não só na minha vida, mas de todos que estavam ali comigo. Deus teve misericórdia de toda aquela tripulação. Deus tem planos para cada um deles”.

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