Comédia “O Santo e a Porca” chega a Vitória com ingressos a partir de R$ 15

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:00
A comédia clássica “O Santo e a Porca” será apresentada em Vitória nos dias 20 e 21 de fevereiro, no palco do Theatro Carlos Gomes, no Centro da capital. O espetáculo aposta em preços acessíveis, com ingressos a partir de R$ 15, como uma forma de incentivo ao público para ocupar o teatro e prestigiar produções capixabas.
A montagem é assinada pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, que celebra 42 anos de trajetória em 2026. Em cena, sete atores dão vida à história de Euricão, personagem conhecido pelo apego exagerado ao dinheiro, guardado em uma porca de madeira.
Convicto de que está sob a proteção de Santo Antônio, ele se envolve em situações cheias de equívocos, paixões e reviravoltas. Com humor afiado, a peça aborda questões como ganância, laços familiares e valores humanos.
O espetáculo já circulou por festivais nacionais e conquistou reconhecimento em 2025, com premiações nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Figurino.
A temporada em Vitória marca o início da circulação estadual do projeto, que busca ampliar o acesso ao teatro e fortalecer o intercâmbio cultural entre diferentes regiões do Espírito Santo.
Sob direção de Tom Rezende, a montagem foi desenvolvida a partir de uma residência artística realizada entre 2024 e 2025, período dedicado à preparação técnica e à construção do espetáculo.
