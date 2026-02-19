Teatro

Comédia “O Santo e a Porca” chega a Vitória com ingressos a partir de R$ 15

Clássico da comédia brasileira ganha nova encenação, com montagem do Grupo Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, que celebra 42 anos de história

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:00

Comédia “O Santo e a Porca” chega à Vitória Crédito: Rodrigo Portugal

A comédia clássica “O Santo e a Porca” será apresentada em Vitória nos dias 20 e 21 de fevereiro, no palco do Theatro Carlos Gomes, no Centro da capital. O espetáculo aposta em preços acessíveis, com ingressos a partir de R$ 15, como uma forma de incentivo ao público para ocupar o teatro e prestigiar produções capixabas.

A montagem é assinada pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, que celebra 42 anos de trajetória em 2026. Em cena, sete atores dão vida à história de Euricão, personagem conhecido pelo apego exagerado ao dinheiro, guardado em uma porca de madeira.

Convicto de que está sob a proteção de Santo Antônio, ele se envolve em situações cheias de equívocos, paixões e reviravoltas. Com humor afiado, a peça aborda questões como ganância, laços familiares e valores humanos.

O espetáculo já circulou por festivais nacionais e conquistou reconhecimento em 2025, com premiações nas categorias de Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Figurino.

A temporada em Vitória marca o início da circulação estadual do projeto, que busca ampliar o acesso ao teatro e fortalecer o intercâmbio cultural entre diferentes regiões do Espírito Santo.

Sob direção de Tom Rezende, a montagem foi desenvolvida a partir de uma residência artística realizada entre 2024 e 2025, período dedicado à preparação técnica e à construção do espetáculo.

Programe-se

Espetáculo: O Santo e a Porca

O Santo e a Porca Local: Theatro Carlos Gomes – Rua Barão de Itapemirim, 232 – Centro, Vitória

Theatro Carlos Gomes – Rua Barão de Itapemirim, 232 – Centro, Vitória Data: 20 e 21 de fevereiro

20 e 21 de fevereiro Horário: 19h30

19h30 Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) Venda: https://www.sympla.com.br/evento/o-santo-e-a-porca/3292905

