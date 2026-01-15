O "lugarzinho" capixaba que está por trás de um dos grandes sucessos da MPB

'Na rua, na chuva, na fazenda, ou em uma casinha de sapê'... Difícil ler sem pensar na música, né? Mas curioso mesmo é saber que a canção foi escrita em um verão na praia de Itaipava, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. Em um vídeo enviado para A Gazeta, o compositor Hyldon contou mais sobre essa história (veja abaixo).



Relembrando os anos 70, o guitarrista conta que conheceu uma jovem na Bahia, na cidade de Madre de Deus, onde a mãe dele também morava, e passou a trocar correspondências e telefonemas com a menina... começava ali uma paixão platônica, que pouco tempo depois viraria versos de uma das canções mais tocadas do país.

Em 1972, ele viajou para Itaipava e foi convidado pelos amigos para ir a um baile de Carnaval em Marataízes. Mesmo durante a data festiva, o jovem músico preferiu dispensar a curtição e ficar na casa em que estava hospedado, tocando violão, por estar apaixonado.

Em 1975, Hyldon lança seu primeiro álbum de estúdio "Na Rua, na Chuva, na Fazenda", homônimo do sucesso que depois seria regravado pela banda Kid Abelha, em 1996, no álbum "Meu Mundo Gira em Torno de Você". A origem da composição icônica também foi contada durante o programa Conversa com Bial, exibido pela Rede Globo no dia 30 de julho de 2025.

E a casinha de sapê?

Como o próprio Hyldon disse, a tal "casinha de sapê" era, na verdade, um coreto. Mais de cinquenta anos depois, tentamos localizar a construção e conferir se ela ainda existia no balneário. A resposta é: talvez. Segundo o historiador Luciano Retore, do Instituto Histórico e Geográfico de Itapemirim e Marataízes, a história não é novidade entre os itapemirinenses. Ele explica que a informação chegou na cidade há cerca de dois anos e movimentou pesquisas históricas para descobrir onde ficava o lugar citado na música.

Coreto que permanece em Itapemirim pode ter sido o local onde o artista se inspirou para escrever a canção. Crédito: Luciano Retore

"Na época, a gente buscou informações conversando com o pessoal de Itaipava e de Itaoca, mas não encontramos nada concreto sobre esse coreto citado. As pessoas mais velhas dessas localidades também não têm lembrança de um coreto ou de uma praça como a mencionada", relembrou o historiador.

Mas ele explica: talvez a localização indicada por Hyldon não seja tão precisa. Isso porque na Praça Barão de Itapemirim, que fica na sede do município de Itapemirim e a 16km da praia de Itaipava, já havia um coreto em 1972. A construção foi revitalizada e atualmente pode ser um pouco diferente do que a conhecida pelo artista, mas tudo indica que é o local de onde veio a inspiração para a canção.

