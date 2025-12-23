Desvendamos o mistério de imóvel construído no alto de pedra e visto da Reta da Penha

Quem transita diariamente pela Avenida Nossa Senhora da Penha, popularmente conhecida como Reta da Penha, em Vitória, já deve ter reparado em uma construção curiosa erguida sobre uma pedra, um prédio de aparência antiga, com paredes desgastadas, uma espécie de torre de observação ao centro e, ao lado, uma estrutura cilíndrica toda envidraçada e internamente em formato de caracol.

Mas, afinal, o que é esse prédio?

De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a construção localizada no alto do bairro Santa Lúcia (antiga Praia Comprida) trata-se de um imóvel atualmente público, de quatro pavimentos e cobertura, com 1.493,97 m² de área construída em um terreno de 5.800 m². Na década de 1990, o local abrigava o funcionamento da “Clínica Infantil Jesus Menino” (Hospital Jesus Menino), também conhecida como o antigo Hospital Pediátrico de Vitória.

A Secretaria da Saúde (Sesa) informou que a estrutura retornou à sua gestão em 2023 e hoje faz parte do projeto de reestruturação e ampliação do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), que fica uma rua acima.

O prédio está fora de uso hospitalar há muitos anos e, atualmente, serve como depósito de materiais sem serventia prática, enquanto parte do terreno é utilizada como estacionamento.

Aréa dos fundos da construção é destinada a estacionamento. Crédito: Divulgação / Secretária de Saúde do Estado(Sesa)

Ainda segundo a Sesa, por se tratar de uma construção antiga, o imóvel não atende aos parâmetros atuais para o funcionamento de unidades de saúde. Por isso, ainda não há definição se a estrutura será preservada em um processo de restauro ou substituída por uma nova construção.

O prédio foi desapropriado pelo Estado do Espírito Santo em 2010, marcando mais um capítulo na longa trajetória de imóveis que compuseram a história da rede pública de saúde da capital.

"Hospital Jesus Menino"

Quem passa pela Reta da Penha, no trecho entre o Centro da Praia e Boulevard, vê construção fincada sobre pedra. Crédito: Ricardo Medeiros

Em páginas nas redes sociais que abordam curiosidades e histórias sobre o Espírito Santo, a construção é conhecida como Hospital Jesus Menino. Em um desses grupos, "Memória Capixaba", colaboradores relatam que a unidade de saúde fazia atendimento particular e que era liderada por um médico chamado Doutor Guedes e, que ali, antes de ser o hospital, era a residência dele.

Também há relatos de funcionamento da unidade de saúde desde a década de 1980, com elogios ao atendimento do Dr. Guedes.

