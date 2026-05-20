Novo programa de Tata Werneck e Edu Sterblitch faz sucesso nas redes; veja trechos

O programa E.T, com Tata Werneck e Eduardo Sterblitch, estreou na noite de terça-feira (19), no Multishow, e vários trechos já estão viralizando nas redes sociais pelo tom cômico do programa.
Internautas têm comentado que o programa seria uma junção do Pânico com o Comédia MTV, e que o canal acertou em misturar "o caos da cabeça do Edu com a genialidade da Tata".
a Tatá Werneck imitando a Sandra Annenberg e o Edu não se aguentando e fazendo ela sair do personagem kkkkkkkkkkkkkk#EduETatá pic.twitter.com/8LEvihZBkQ— Matheus (@matheuscaseca) May 20, 2026
Meu Deus, obrigado pra quem teve a ideia de juntar Edu Sterblitch e Tatá Werneck. #EduETatá pic.twitter.com/KIrr276cod— Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 20, 2026
No primeiro episódio do humorístico, Edu apareceu pelado, e Tata foi elogiada por sua imitação de Sandra Annenberg.
Rafael Vitti, marido de Tata, e Louise D'Tuani, mulher de Edu, aparecem em um esquete, também elogiada pela desenvoltura. Confira abaixo alguns dos momentos de E.T.
acabei de ver o programa novo da tatá e do edu e eu espero que eles nunca se tratem pic.twitter.com/9JJztZrYnY— leticia w. (@letspfcw) May 20, 2026
quando a @Tatawerneck conseguiu tirar o @edu do eixo até dentro da personagem— Multishow (@multishow) May 19, 2026
hoje estreia E.T. - Edu e Tatá no meu canal às 22h30! se quiser assistir no @globoplay, corre lá que o primeiro episódio já tá on ✨ #EduETatá pic.twitter.com/GEGVuAD80t