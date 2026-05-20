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Viralizou

Novo programa de Tata Werneck e Edu Sterblitch faz sucesso nas redes; veja trechos

O programa E.T estreou na noite de terça-feira (19), no Multishow, e vários trechos já estão viralizando nas redes sociais pelo tom cômico do programa

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 11:35

Esquetes de programa de Tata Werneck e Edu Sterblitch viralizam
Esquetes de programa de Tata Werneck e Edu Sterblitch viralizam Reprodução Multishow

O programa E.T, com Tata Werneck e Eduardo Sterblitch, estreou na noite de terça-feira (19), no Multishow, e vários trechos já estão viralizando nas redes sociais pelo tom cômico do programa.


Internautas têm comentado que o programa seria uma junção do Pânico com o Comédia MTV, e que o canal acertou em misturar "o caos da cabeça do Edu com a genialidade da Tata".

No primeiro episódio do humorístico, Edu apareceu pelado, e Tata foi elogiada por sua imitação de Sandra Annenberg.


Rafael Vitti, marido de Tata, e Louise D'Tuani, mulher de Edu, aparecem em um esquete, também elogiada pela desenvoltura. Confira abaixo alguns dos momentos de E.T.

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