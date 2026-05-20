Novo programa de Tata Werneck e Edu Sterblitch faz sucesso nas redes; veja trechos

O programa E.T, com Tata Werneck e Eduardo Sterblitch, estreou na noite de terça-feira (19), no Multishow, e vários trechos já estão viralizando nas redes sociais pelo tom cômico do programa.





Internautas têm comentado que o programa seria uma junção do Pânico com o Comédia MTV, e que o canal acertou em misturar "o caos da cabeça do Edu com a genialidade da Tata".