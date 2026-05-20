Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cinema

Em Cannes, Selton Mello diz que 'Ainda Estou Aqui' mudou tudo em sua carreira

O longa de Walter Salles, que o ator protagonizou ao lado de Fernanda Torres, foi coroado melhor filme internacional e deu ao Brasil o seu primeiro Oscar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 10:28

Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Alile Dara Onawale/ Divulgação
Com uma jaqueta preta para se proteger do vento na ensolarada Riviera Francesa, Selton Mello fala empolgado sobre os rumos de sua carreira, que teve uma guinada para fora do Brasil desde o sucesso de "Ainda Estou Aqui".
O longa de Walter Salles, que o ator protagonizou ao lado de Fernanda Torres, foi coroado melhor filme internacional e deu ao Brasil o seu primeiro Oscar. Durante toda a campanha nos Estados Unidos e na Europa, Mello era visivelmente o mais animado da equipe, e publicava constantemente vídeos nas redes sociais sobre as andanças entre jantares glamurosos e exibições para votantes e celebridades para a divulgação do filme.
O brasileiro diz que "Ainda Estou Aqui" também mudou a forma como o Brasil é visto pela indústria cinematográfica internacional. "O filme abriu as portas para o que temos de melhor e para nossos artistas. Passou a haver um interesse maior."
'Ainda Estou Aqui': Selton Mello divulga imagens inéditas dos bastidores
'Ainda Estou Aqui': Selton Mello divulga imagens inéditas dos bastidores Alile Dara Onawale/Divulgação
Agora, Mello está no Festival de Cannes para a estreia de "La Perra", da chilena Dominga Sotomayor, exibido fora de competição na mostra paralela Quinzena dos Cineastas. A produção é de Rodrigo Teixeira, também responsável pelo longa de Salles.
"'Ainda Estou Aqui' mudou tudo para mim, nessa altura da minha vida. E veio em um momento bonito, em que estou maduro", diz Mello, de costas para a praia na Croisette. Ele começou a atuar ainda criança, aos dez anos, em novelas como "Berço de Ferro" e "Sinhá Moça". Já adulto, se imortalizou no cinema brasileiro em filmes como "O Auto da Compadecida" e "O Cheiro do Ralo".
São 45 anos de uma carreira prolífica no Brasil. Agora, Mello começou a ser cotado para papéis em produções hollywoodianas, como "Anaconda", lançado no ano passado, e o próprio "La Perra". Ele também grava neste ano "Zero K", em São Paulo, filme do americano Michael Almereyda com Caleb Landry Jones e Peter Sarsgaard.
"Quando eu anunciei a estreia de 'Anaconda', foi a primeira vez na minha vida que eu disse: 'estreia hoje no mundo inteiro'", conta o ator. Com Jack Black e Paul Rudd, o blockbuster tinha no set drones e equipes infladas, uma estrutura que Mello diz nunca ter visto antes.
Em “Anaconda”, um grupo de amigos vê um antigo sonho de cinema virar um pesadelo ao encarar uma criatura mortal na Amazônia (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)
“Anaconda” abriu portas para Selton Mello participar de mais filmes fora do Brasil. Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES
Em "La Perra", Selton faz uma participação curta, mas essencial para o desenvolvimento da trama. A história acompanha a solitária Silvia, que vive em uma ilha remota no sul do Chile. Ela resgata uma cachorra filhote e dá a ela o mesmo nome que daria a filha que nunca teve. Conforme o vínculo entre Silvia e o animal se desenvolve, ela é obrigada a enfrentar seus fantasmas do passado.

Veja Também 

Fernanda Torres está na corrida para uma indicação ao Oscar

Fernanda Torres se junta a Willem Dafoe em filme distópico dirigido por Bárbara Paz

Festival de Cinema de Vitória

Festival de Cinema de Vitória bate recorde de trabalhos inscritos

Imagem de destaque

Estreias da semana: 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 21 de maio de 2026

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Selton Mello Cinema Cultura Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (19)
Motorista fica preso às ferragens após acidente entre carros em Linhares
Cidade de João Neiva
ES tem a 10ª melhor qualidade de vida do Brasil, aponta estudo IPS
Delegacia Regional de Cariacica
Idoso é preso por ameaçar a companheira dentro de delegacia em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados