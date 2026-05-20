Incêndio destrói casa e imóvel é interditado em Nova Venécia; vídeo

Uma casa foi interditada após ser atingida por um incêndio na noite de terça-feira (19), no bairro Beira Rio, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O quarto e a sala foram os cômodos mais afetados pelas chamas. No momento do incidente, não havia ninguém no imóvel.





De acordo com informações apuradas pela repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, na residência moram a idosa Ignez, de 85 anos, e a filha dela, Ana Maria, de 57 anos, que possui sequelas de um AVC.





Leira, outra filha de Ignez, que não mora no local, contou que passou na casa da mãe para buscá-las para a igreja. Cerca de 15 minutos após a saída, vizinhos ligaram avisando sobre o incêndio. “Graças a Deus elas não estavam em casa, porque não teriam condições de sair se estivessem lá”, relatou. Quando Leira retornou ao imóvel, o fogo já havia sido controlado.