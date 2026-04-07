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O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?

Novidade chega ao Brasil em breve e amplia oferta de conteúdo para crianças pequenas; conheça
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 10:51

Histórias de resistência, mistério e sobrevivência movimentam as estreias da semana na Netflix (Imagem: Mouse family | Shutterstock)
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming? Crédito: Mouse family | Shutterstock
A Netflix anunciou, nesta segunda, 6, o lançamento de Parquinho Netflix, um aplicativo voltado para crianças de até 8 anos.
Com jogos, novas séries, temporadas inéditas e episódios adicionais de outras produções já conhecidas do público mirim, o aplicativo busca aproximar ainda mais a gigante do streaming das crianças - unindo diversão, aprendizado e interatividade.
Ao anunciar o novo projeto, a plataforma de streaming disse que o Playground Netflix já está disponível em alguns países, como Estados Unidos e Canadá.
Há conteúdos interativos sobre a Vila Sésamo, por exemplo, por meio dos quais as crianças poderão fazer atividades com foco na memória, cooperação e associação.
Já As Aventuras de Horton busca viajar pelos cenários inspirados na natureza com interatividade e brincadeiras de causa e efeito. Há ainda também Jogando com Peppa Pig, StoryBots, Os Sneetches, Dinossauros Atrapalhados, Peixe Vermelho, Peixe Azul e Brincar de Colorir, entre outros.
No Brasil, o lançamento do Parquinho Netflix está marcado para 28 de abril.
Como acessar o Parquinho Netflix?
Parquinho Netflix estará disponível para todos os tipos de assinatura da plataforma, e disponível tanto em celular quanto em tablet, e com controle parental.
Confira abaixo algumas das personalizações possíveis:
- Contas exclusivas para crianças com curadoria de conteúdo por faixa etária.
- Controle parental flexível, permitindo ajustar as restrições de idade conforme necessário.
- Filtro seletivo de catálogo, possibilitando ocultar produções específicas que não considere apropriadas.
- Acesso restrito por senha (PIN), garantindo que os perfis adultos permaneçam privados.
- Relatórios de consumo e atividade, oferecendo visibilidade sobre o que os filhos assistem.

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