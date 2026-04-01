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Websérie "Corrida da Penha"

Juntos há 26 anos, casal mantém parceria na vida e nas pistas de corrida

Náysa e Ronaldo Alvarenga são os personagens do terceiro episódio da Websérie “Corrida da Penha”, prova que ambos destacam como uma das favoritas por toda a leveza e fé que marcam o percurso

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 17:54

Publicado em 

01 abr 2026 às 17:54
Naysa e Ronaldo são os personagens do terceiro episódio da Websérie
Náysa e Ronaldo são os personagens do terceiro episódio da Websérie "Corrida da Penha" Crédito: Divulgação
Qual é o segredo para um casamento de sucesso? Para Ronaldo e Náysa Alvarenga, a resposta também está na corrida. Juntos há 26 anos, o casal corre há 14 anos, compartilhando uma paixão pelo esporte que começou ao acaso. Com a criação de um grupo de corrida na academia que frequentavam, ambos iniciaram o esporte nas pistas e garantem: casal que corre junto não apenas permanece, como também vive bem junto. Confira o depoimento deles no vídeo abaixo:
O casal, que mora em Guarapari, já participou da maior e mais antiga ultramaratona do mundo: a Comrades Marathon. Realizado na África do Sul, o percurso conta com 90 km e tempo limite de 12 horas para a conclusão. "O mais difícil é treinar para essa prova, e não o percurso em si. Convenci a Náysa a ir comigo e tudo conspirou a favor, sendo a nossa prova mais marcante e mais recente", afirma Ronaldo. 
E a esposa complementa: "Você está em outro país, com outra língua, cheia de subidas e descidas. Foi muito marcante. Aqui no Brasil, corremos em Fernando de Noronha e também foi maravilhoso". 
Ronaldo e Náysa são os personagens do terceiro episódio da Websérie “Corrida da Penha”, especial produzido pelo Estúdio Gazeta que reúne histórias de pessoas que dedicam a vida ao esporte e irão competir na tradicional prova que abre a Festa da Penha. A primeira história contada foi a de Dani Almeida, que irá participar da prova grávida de 7 meses, enquanto Valério de Souza Fabiano, atleta de alto desempenho conta sobre sua rotina de treinos semanais, que chegam a somar 140 km de corrida.
O casal vai participar pela terceira vez da Corrida da Penha e destaca a prova como uma de suas favoritas. "É uma corrida diferente, de gratidão por tudo que passamos. É uma corrida para correr de coração aberto, agradecendo e contemplando todo o percurso, já que a corrida desde a hora da largada é uma bênção", conta Náysa. 

Corrida da Penha

A Corrida da Penha, realizada por A Gazeta, acontece neste domingo (5/04),  às 6h30, com saída na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. As inscrições já estão encerradas, mas vale a pena ir ao local para torcer e sentir a energia deste evento que abre a Festa da Penha.

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