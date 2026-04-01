Juntos há 26 anos, casal mantém parceria na vida e nas pistas de corrida

Náysa e Ronaldo são os personagens do terceiro episódio da Websérie "Corrida da Penha" Crédito: Divulgação

Qual é o segredo para um casamento de sucesso? Para Ronaldo e Náysa Alvarenga, a resposta também está na corrida. Juntos há 26 anos, o casal corre há 14 anos, compartilhando uma paixão pelo esporte que começou ao acaso. Com a criação de um grupo de corrida na academia que frequentavam, ambos iniciaram o esporte nas pistas e garantem: casal que corre junto não apenas permanece, como também vive bem junto. Confira o depoimento deles no vídeo abaixo:

O casal, que mora em Guarapari, já participou da maior e mais antiga ultramaratona do mundo: a Comrades Marathon. Realizado na África do Sul, o percurso conta com 90 km e tempo limite de 12 horas para a conclusão. "O mais difícil é treinar para essa prova, e não o percurso em si. Convenci a Náysa a ir comigo e tudo conspirou a favor, sendo a nossa prova mais marcante e mais recente", afirma Ronaldo.

E a esposa complementa: "Você está em outro país, com outra língua, cheia de subidas e descidas. Foi muito marcante. Aqui no Brasil, corremos em Fernando de Noronha e também foi maravilhoso".

O casal vai participar pela terceira vez da Corrida da Penha e destaca a prova como uma de suas favoritas. "É uma corrida diferente, de gratidão por tudo que passamos. É uma corrida para correr de coração aberto, agradecendo e contemplando todo o percurso, já que a corrida desde a hora da largada é uma bênção", conta Náysa.

Corrida da Penha