Idosa participante de todas as edições da Dez Milhas Garoto se mostra animada com a prova de 2026

A tradicional corrida de rua Dez Milhas Garoto já tem data para a prova, e dia de abertura das inscrições definidos. Com o evento marcado para 27 de setembro e as inscrições podendo ser realizadas a partir de 28 de abril, a corredora Aureny Simões volta a participar do evento. A idosa de 73 anos marcou presença em todas as edições e segue disposta para mais provas.



