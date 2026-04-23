Idosa participante de todas as edições da Dez Milhas Garoto se mostra animada com a prova de 2026

A tradicional corrida de rua Dez Milhas Garoto já tem data para a prova, e dia de abertura das inscrições definidos. Com o evento marcado para 27 de setembro e as inscrições podendo ser realizadas a partir de 28 de abril, a corredora Aureny Simões volta a participar do evento. A idosa de 73 anos marcou presença em todas as edições e segue disposta para mais provas.
Aureny começou nas corridas de rua em 1979 e, com a proximidade da 35ª edição, a atleta veterana recebeu homenagem.
Participei de todas as corridas, desde quando começou aqui na Glória. Eu estou com 73 anos e comecei a correr em 1979, estou correndo desde a primeira e não vou parar, é maravilhoso. Apesar de todos os problemas nós temos uma corrida que nos ajuda a estar em pé e com saúde”, declarou.
Apesar de ativa, Aureny admite que não consegue manter o mesmo ritmo de outrora. Segundo a corredora, a expectativa própria é de que ela conclua a prova em três horas.
A corrida representa tudo, minha vida e minha saúde, o atletismo envolve todas essas características. Eu vou pedir a Deus que me leve até quando terminar a corrida, eu marco aproximadamente três horas pela minha idade, mas acho que vou chegar bem nesse tempo”, completou Aureny.
Com percurso já conhecido, que sai de Vitória, na Praia de Camburi e chega em Vila Velha, na Fábrica da Garoto, o evento Dez Milhas Garoto contempla também outros acontecimentos, como a Cachorrida, competição para pets e tutores confirmada em mais um ano, e a também tradicional Garotada, destinada ao público infantil e juvenil, de 6 a 17 anos.