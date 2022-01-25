Síndrome de burnout como doença ocupacional traz responsabilidades ao empregador

Difícil encontrar algum trabalhador que não tenha passado por algum nível de esgotamento. Crédito: Pixabay

Neste mês entrou em vigor a nova Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, elaborada e publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) , substituindo a CID-11, lançada em 1990. A atualização reflete os avanços tecnológicos e da medicina, além de, é claro, atentar para mudanças nos hábitos e na própria evolução social.

Entre as novidades, a CID-11 trata da “gaming disorder”, dada a intensidade de jogos virtuais, algo que não atingia tanto a geração de jovens dos anos 90, com seus ataris e nintendos 8 bits e, por isso, nem sequer foi aventada pela CID-10. O uso desmedido de antibióticos trouxe a atenção de cientistas à resistência microbiana, também presente na nova classificação, assim como importante alteração no que se reconhecia a respeito da transexualidade, que saiu do campo das doenças mentais, passando a ser classificada como “incongruência de gênero”.

Mas o que nos interessa neste artigo foi a inclusão na CID-11 da Síndrome do Esgotamento Profissional, mais conhecida pelo estrangeirismo “burnout”. Mais que ser incluída na classificação, foi reconhecida como uma doença exclusivamente ocupacional, ou seja, originada no trabalho.

Segundo a CID-11 (cód. QD85), o “burnout”, numa tradução livre, “é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso”. Segundo o texto, a classificação possui três verves: (a) o sentimento de esgotamento ou exaustão de energia; (b) o aumento da distância mental do trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo em relação ao trabalho; e (c) uma sensação de ineficácia e falta de realização. Para finalizar, a CID-11 deixa bem claro que o “burnout refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiências em outras áreas da vida”.

E onde isso impacta a vida do trabalhador e as responsabilidades do empregador?

É certo que nos últimos anos a doença tem assolado os meios corporativos, com um crescimento exponencial de casos em todo o globo. Apenas no país, em 2020 a então Secretaria Especial de Previdência e Trabalho registrou o maior número de requerimento de benefícios previdenciários decorrentes de transtornos mentais da história. Segundo estudos da ISMA-BR (International Management Association), o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial do maior número de trabalhadores acometidos pelo “burnout”.

Difícil encontrar algum trabalhador que não tenha passado por algum nível de esgotamento. O próprio leitor deve facilmente se lembrar de algum momento em que se sentiu exaurido, precisando de umas férias ou, ao menos, de um fim de expediente na sexta-feira. Eu mesmo estava com este artigo burilando na cabeça em dezembro, mas deixei para estudá-lo com mais afinco agora, descansado, depois de algum descanso. Em níveis extensos, esse esgotamento derruba o trabalhador.

O grande diferencial é que a partir de 2022, todo diagnóstico de “burnout” que necessite de afastamento do trabalho por mais de 15 dias gera ao trabalhador o direito de receber o auxílio por incapacidade temporária “acidentário”. O valor do benefício é o mesmo, mas garante-se estabilidade no emprego (de um ano após a alta previdenciária), além de obrigar o empregador, durante a suspensão do contrato, a depositar o FGTS como se o afastado estivesse trabalhando, além de manter o plano de saúde que já era oferecido (TST, Súm. 440).