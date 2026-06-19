Copa do Mundo de 2026: o ranking da BBC das seleções após a primeira rodada — com o Brasil entre as 10 primeiras

Crédito: Getty Images

Argentina estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória sólida na defesa do título. Ainda assim, o desempenho não foi suficiente para colocá-la no topo do ranking elaborado por especialistas esportivos da BBC.

A lista foi montada por um grupo de jornalistas da emissora que, juntos, acompanharam todas as partidas da primeira rodada.

Como era de se esperar, o ranking promete gerar debates entre torcedores e analistas. Mas vale lembrar: esta é uma avaliação baseada exclusivamente no primeiro jogo de cada seleção na competição.

Confira a lista.

Os 10 primeiros

1. França

Grupo I | Derrotou Senegal por 3 a 1

Confirmou todas as expectativas sobre sua qualidade antes do torneio com uma atuação dominante no segundo tempo da partida. Mostrou força em todas as posições. Favorita com méritos.

2. Inglaterra

Grupo L | Derrotou a Croácia por 4 a 2

Marcou quatro gols. Poderiam ter feito mais. Ataque espetacular liderado por Harry Kane. A defesa ainda deixa algumas dúvidas.

3. Argentina

Grupo J | Derrotou a Argélia por 3 a 0

Tem Lionel Messi e uma equipe que cresce com sua presença e genialidade. Isso é suficiente para colocá-la entre as três primeiras.

4. Alemanha

Grupo E | Derrotou Curaçao por 7 a 1

Qualquer equipe que marque sete gols em sua estreia não pode ser ignorada, apesar da falta de qualidade do adversário.

5. Estados Unidos

Grupo D | Derrotou o Paraguai por 4 a 1

Uma inclusão surpreendente entre os cinco primeiros. Atropelou o Paraguai com um jogo habilidoso e ainda conta com a vantagem de jogar em casa.

Folarin Balogun foi o destaque da seleção dos Estados Unidos ao marcar dois gols Crédito: Getty Images

6. Noruega

Grupo I | Derrotou o Iraque por 4 a 1

Uma equipe montada em torno de Erling Haaland e organizada para explorar suas qualidades.

7. Colômbia

Grupo K | Derrotou o Uzbequistão por 3 a 1

Poderosa, rápida e com um toque de talento de sua estrela Luis Díaz. A Colômbia dará problemas a muitas equipes.

8. Marrocos

Grupo C | Empatou 1 a 1 com o Brasil

Nos primeiros 20 minutos parecia que iria dominar o Brasil. Depois, no segundo tempo, pareceu se contentar com o empate. Ainda tem muito futebol a apresentar.

9. Brasil

Grupo C | Empatou 1 a 1 com Marrocos

Um início vacilante nos deixou questionando se este é o Brasil de antigamente. Mas o time titular se recusou a ser derrotado.

10. Suécia

Grupo F | Derrotou a Tunísia por 5 a 1

Tem dois dos atacantes mais decisivos da Premier League e um meio-campo com potencial goleador também.

Luis Díaz foi a inspiração da seleção da Colômbia ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão Crédito: Getty Images

11-20

11. Austrália

Grupo D | Derrotou a Turquia por 2 a 0

Com seu jogo rápido, conseguiu neutralizar a Turquia, uma equipe que, no papel, era favorita para vencer o confronto.

12. Espanha

Grupo H | Empatou em 0 a 0 com Cabo Verde

A surpresa do Mundial até agora. Ainda assim, mostrou criatividade suficiente para merecer a vitória com folga. Vai longe.

13. Holanda

Grupo F | Empatou em 2 a 2 com o Japão

Deveria ter resolvido a partida contra o Japão. Estaria mais alto no ranking não fossem as dúvidas na defesa.

14. México

Grupo A | Derrotou a África do Sul por 2 a 0

Seu desempenho esteve muito acima de uma seleção da África do Sul realmente decepcionante. No entanto, a expulsão de César Montes no fim foi um golpe duro.

15. Japão

Grupo F | Empatou em 2 a 2 com a Holanda

Lutou com garra para conseguir o empate quando estava à beira da derrota. Mas esperávamos mais ambição do sempre "azarão" do torneio.

16. Escócia

Grupo C | Derrotou o Haiti por 1 a 0

Um bom resultado. Um desempenho fraco. Mas isso talvez se deva à pressão de esperar 28 anos por um resultado.

17. Cabo Verde

Grupo H | Empatou em 0 a 0 com a Espanha

Tornou-se o segundo favorito de todos neste Mundial. Uma surpresa graças à atuação inspirada do experiente goleiro Vozinha.

Estreando na Copa do Mundo, Cabo Verde conseguiu o empate contra a Espanha graças à atuação heroica de seu experiente goleiro Vozinha Crédito: Getty Images

18. Bélgica

Grupo G | Empatou em 1 a 1 com o Egito

Conseguiu o empate graças a um gol contra diante de um adversário reconhecidamente forte. Criou boas oportunidades e o jogo mais difícil de seu grupo já ficou para trás.

19. Egito

Grupo G | Empatou em 1 a 1 com a Bélgica

Parecia pronto para conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo. O gol de Emam Ashour foi bonito, mas a equipe criou poucas oportunidades além dessa jogada.

20. Senegal

Grupo I | Perdeu por 3 a 1 para a França

Não é vergonha perder para a França. Manteve o gol intacto até os 66 minutos e poderia ter saído na frente se a finalização de Nicolas Jackson não tivesse acertado a trave no primeiro tempo.

21-30

21. Portugal

Grupo K | Empatou em 1 a 1 com o Congo

Ainda contam com Cristiano Ronaldo. E com uma equipe que sente o peso de seu desejo de estar no centro de tudo.

22. Croácia

Grupo L | Perdeu por 4 a 2 para a Inglaterra

Marcou dois gols excepcionais contra uma poderosa Inglaterra. Mas mostrou fragilidade na defesa e dependência excessiva de suas estrelas veteranas.

23. República Democrática do Congo

Grupo K | Empatou em 1 a 1 com Portugal

Abalou Portugal com uma defesa fantástica e organizada. E mostrou-se muito perigosa no ataque.

24. Suíça

Grupo B | Empatou em 1 a 1 com o Catar

Uma verdadeira decepção. Criou boas oportunidades, mas desperdiçou muito no ataque.

25. Nova Zelândia

Grupo G | Empatou em 2 a 2 com o Irã

Uma atuação corajosa que desmente seu status como a pior seleção do torneio. Tem uma estrela revelação na figura de Elijah Just.

26. Irã

Grupo G | Empatou em 2 a 2 com a Nova Zelândia

Mostrou-se instável no setor defensivo e teve sorte em escapar com um ponto.

27. Arábia Saudita

Grupo H | Empatou em 1 a 1 com o Uruguai

Uma equipe bem organizada e uma ameaça no contra-ataque. Os sauditas já deixaram de ser o "patinho feio" do torneio.

28. Haiti

Grupo C | Perdeu por 1 a 0 para a Escócia

Deu trabalho à Escócia, mas faltou capacidade de matar o jogo. Uma equipe forte e agressiva, mas com pouca qualidade.

29. Coreia do Sul

Grupo A | Derrotou a República Tcheca por 2 a 1

Em alguns momentos teve dificuldades para furar a defesa da República Tcheca, mas foi eficiente quando mais importava. Provavelmente ainda falta precisão na finalização.

30. Uruguai

Grupo H | Empatou em 1 a 1 com a Arábia Saudita

Teve 28 finalizações contra o gol da Arábia Saudita antes de empatar nos minutos finais da partida. A equipe de Marcelo Bielsa precisará trabalhar melhor na finalização.

O ataque do Uruguai precisará de mais precisão se quiser avançar no torneio Crédito: Getty Images

31-40

31. Turquia

Grupo D | Perdeu por 2 a 0 para a Austrália

Foi dominada pela Austrália em um jogo no qual teve mais de 70% da posse de bola. Não foi o retorno dos sonhos à Copa do Mundo para uma equipe que terminou em terceiro lugar em 2002.

32. Áustria

Grupo J | Derrotou a Jordânia por 3 a 1

Precisou de um gol contra e de um pênalti para vencer. Pouco inspiradora. E o próximo jogo será contra o campeão mundial, a Argentina.

33. Costa do Marfim

Grupo E | Derrotou o Equador por 1 a 0

Se esforçou bastante e terminou exausta em sua estreia contra o Equador. O reserva Amad Diallo deu mais criatividade ao time e será uma esperança a partir de agora.

34. Gana

Grupo L | Derrotou o Panamá por 1 a 0

Teve dificuldades por longos períodos contra o Panamá, mas um gol aos 95 minutos salvou o resultado. Terá problemas contra adversários mais experientes: Inglaterra e Croácia.

35. Argélia

Grupo J | Perdeu por 3 a 0 para a Argentina

Impactada pela magia de Messi. Não teve um único chute no alvo.

36. Jordânia

Grupo J | Perdeu por 3 a 1 para a Áustria

Marcou um gol realmente bonito. Mas nunca pareceu capaz de vencer a Áustria. Terá dificuldades para se classificar à próxima fase.

37. Bósnia e Herzegovina

Grupo B | Empatou em 1 a 1 com o Canadá

Parecia que iria vencer sua estreia, mas a esperança se perdeu por um chute desviado.

38. Canadá

Grupo B | Empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina

Jogava em casa diante de sua torcida, mas conseguiu apenas o empate no fim graças a um chute desviado.

39. Iraque

Grupo I | Perdeu por 4 a 1 para a Noruega

Poucas equipes conseguem parar Erling Haaland, e o Iraque definitivamente não conseguiu.

40. Equador

Grupo E | Perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim

Considerado um dos candidatos a ir longe no torneio, mas, apesar de criar algumas chances, decepcionou na derrota para a Costa do Marfim. Ainda assim, seu uniforme é muito bonito.

O Equador precisará de todo o apoio de seus torcedores nas próximas partidas da primeira fase Crédito: Getty Images

41-48

41. República Tcheca

Grupo A | Perdeu por 2 a 1 para a Coreia do Sul

Lentos e monótonos. Desperdiçaram sua vantagem. Não é a República Tcheca que conquistou os corações na Euro 96.

42. Uzbequistão

Grupo K | Perdeu por 3 a 1 para a Colômbia

Não faltou coragem, e comemorou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. Mas teve dificuldades para lidar com o dinamismo da Colômbia.

Fayzullaev marcou o primeiro gol da história do Uzbequistão em uma Copa do Mundo Crédito: Getty Images

43. África do Sul

Grupo A | Perdeu por 2 a 0 para o México

Não poderia ter sido mais generosa com o anfitrião na abertura do torneio. Ofereceu muito pouco no ataque. Entregou a bola praticamente de graça e terminou com nove jogadores.

44. Catar

Grupo B | Empatou em 1 a 1 com a Suíça

Um empate com sorte. Foi dominado pela Suíça, que deveria ter vencido com folga.

45. Paraguai

Grupo D | Perdeu por 4 a 1 para os Estados Unidos

Foi completamente dominado pelos Estados Unidos e poderia ter sido ainda pior. Um estilo defensivo horrível de assistir.

46. Tunísia

Grupo F | Perdeu por 5 a 1 para a Suécia

Fez história ao demitir seu treinador após a primeira partida. Foi tão ruim assim.

47. Panamá

Grupo L | Perdeu por 1 a 0 para Gana

Participou de uma das piores partidas desta Copa do Mundo até agora. Tentou jogar pelo empate e foi surpreendido por Gana com um gol nos acréscimos.

48. Curaçao

Grupo E | Perdeu por 7 a 1 para a Alemanha