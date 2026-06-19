Copa do Mundo de 2026: o ranking da BBC das seleções após a primeira rodada — com o Brasil entre as 10 primeiras

A Argentina estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória sólida na defesa do título. Ainda assim, o desempenho não foi suficiente para colocá-la no topo do ranking elaborado por especialistas esportivos da BBC.
A lista foi montada por um grupo de jornalistas da emissora que, juntos, acompanharam todas as partidas da primeira rodada.
Como era de se esperar, o ranking promete gerar debates entre torcedores e analistas. Mas vale lembrar: esta é uma avaliação baseada exclusivamente no primeiro jogo de cada seleção na competição.
Confira a lista.
Os 10 primeiros
1. França
Grupo I | Derrotou Senegal por 3 a 1
Confirmou todas as expectativas sobre sua qualidade antes do torneio com uma atuação dominante no segundo tempo da partida. Mostrou força em todas as posições. Favorita com méritos.
2. Inglaterra
Grupo L | Derrotou a Croácia por 4 a 2
Marcou quatro gols. Poderiam ter feito mais. Ataque espetacular liderado por Harry Kane. A defesa ainda deixa algumas dúvidas.
3. Argentina
Grupo J | Derrotou a Argélia por 3 a 0
Tem Lionel Messi e uma equipe que cresce com sua presença e genialidade. Isso é suficiente para colocá-la entre as três primeiras.
4. Alemanha
Grupo E | Derrotou Curaçao por 7 a 1
Qualquer equipe que marque sete gols em sua estreia não pode ser ignorada, apesar da falta de qualidade do adversário.
5. Estados Unidos
Grupo D | Derrotou o Paraguai por 4 a 1
Uma inclusão surpreendente entre os cinco primeiros. Atropelou o Paraguai com um jogo habilidoso e ainda conta com a vantagem de jogar em casa.
6. Noruega
Grupo I | Derrotou o Iraque por 4 a 1
Uma equipe montada em torno de Erling Haaland e organizada para explorar suas qualidades.
7. Colômbia
Grupo K | Derrotou o Uzbequistão por 3 a 1
Poderosa, rápida e com um toque de talento de sua estrela Luis Díaz. A Colômbia dará problemas a muitas equipes.
8. Marrocos
Grupo C | Empatou 1 a 1 com o Brasil
Nos primeiros 20 minutos parecia que iria dominar o Brasil. Depois, no segundo tempo, pareceu se contentar com o empate. Ainda tem muito futebol a apresentar.
9. Brasil
Grupo C | Empatou 1 a 1 com Marrocos
Um início vacilante nos deixou questionando se este é o Brasil de antigamente. Mas o time titular se recusou a ser derrotado.
10. Suécia
Grupo F | Derrotou a Tunísia por 5 a 1
Tem dois dos atacantes mais decisivos da Premier League e um meio-campo com potencial goleador também.
11-20
11. Austrália
Grupo D | Derrotou a Turquia por 2 a 0
Com seu jogo rápido, conseguiu neutralizar a Turquia, uma equipe que, no papel, era favorita para vencer o confronto.
12. Espanha
Grupo H | Empatou em 0 a 0 com Cabo Verde
A surpresa do Mundial até agora. Ainda assim, mostrou criatividade suficiente para merecer a vitória com folga. Vai longe.
13. Holanda
Grupo F | Empatou em 2 a 2 com o Japão
Deveria ter resolvido a partida contra o Japão. Estaria mais alto no ranking não fossem as dúvidas na defesa.
14. México
Grupo A | Derrotou a África do Sul por 2 a 0
Seu desempenho esteve muito acima de uma seleção da África do Sul realmente decepcionante. No entanto, a expulsão de César Montes no fim foi um golpe duro.
15. Japão
Grupo F | Empatou em 2 a 2 com a Holanda
Lutou com garra para conseguir o empate quando estava à beira da derrota. Mas esperávamos mais ambição do sempre "azarão" do torneio.
16. Escócia
Grupo C | Derrotou o Haiti por 1 a 0
Um bom resultado. Um desempenho fraco. Mas isso talvez se deva à pressão de esperar 28 anos por um resultado.
17. Cabo Verde
Grupo H | Empatou em 0 a 0 com a Espanha
Tornou-se o segundo favorito de todos neste Mundial. Uma surpresa graças à atuação inspirada do experiente goleiro Vozinha.
18. Bélgica
Grupo G | Empatou em 1 a 1 com o Egito
Conseguiu o empate graças a um gol contra diante de um adversário reconhecidamente forte. Criou boas oportunidades e o jogo mais difícil de seu grupo já ficou para trás.
19. Egito
Grupo G | Empatou em 1 a 1 com a Bélgica
Parecia pronto para conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo. O gol de Emam Ashour foi bonito, mas a equipe criou poucas oportunidades além dessa jogada.
20. Senegal
Grupo I | Perdeu por 3 a 1 para a França
Não é vergonha perder para a França. Manteve o gol intacto até os 66 minutos e poderia ter saído na frente se a finalização de Nicolas Jackson não tivesse acertado a trave no primeiro tempo.
21-30
21. Portugal
Grupo K | Empatou em 1 a 1 com o Congo
Ainda contam com Cristiano Ronaldo. E com uma equipe que sente o peso de seu desejo de estar no centro de tudo.
22. Croácia
Grupo L | Perdeu por 4 a 2 para a Inglaterra
Marcou dois gols excepcionais contra uma poderosa Inglaterra. Mas mostrou fragilidade na defesa e dependência excessiva de suas estrelas veteranas.
23. República Democrática do Congo
Grupo K | Empatou em 1 a 1 com Portugal
Abalou Portugal com uma defesa fantástica e organizada. E mostrou-se muito perigosa no ataque.
24. Suíça
Grupo B | Empatou em 1 a 1 com o Catar
Uma verdadeira decepção. Criou boas oportunidades, mas desperdiçou muito no ataque.
25. Nova Zelândia
Grupo G | Empatou em 2 a 2 com o Irã
Uma atuação corajosa que desmente seu status como a pior seleção do torneio. Tem uma estrela revelação na figura de Elijah Just.
26. Irã
Grupo G | Empatou em 2 a 2 com a Nova Zelândia
Mostrou-se instável no setor defensivo e teve sorte em escapar com um ponto.
27. Arábia Saudita
Grupo H | Empatou em 1 a 1 com o Uruguai
Uma equipe bem organizada e uma ameaça no contra-ataque. Os sauditas já deixaram de ser o "patinho feio" do torneio.
28. Haiti
Grupo C | Perdeu por 1 a 0 para a Escócia
Deu trabalho à Escócia, mas faltou capacidade de matar o jogo. Uma equipe forte e agressiva, mas com pouca qualidade.
29. Coreia do Sul
Grupo A | Derrotou a República Tcheca por 2 a 1
Em alguns momentos teve dificuldades para furar a defesa da República Tcheca, mas foi eficiente quando mais importava. Provavelmente ainda falta precisão na finalização.
30. Uruguai
Grupo H | Empatou em 1 a 1 com a Arábia Saudita
Teve 28 finalizações contra o gol da Arábia Saudita antes de empatar nos minutos finais da partida. A equipe de Marcelo Bielsa precisará trabalhar melhor na finalização.
31-40
31. Turquia
Grupo D | Perdeu por 2 a 0 para a Austrália
Foi dominada pela Austrália em um jogo no qual teve mais de 70% da posse de bola. Não foi o retorno dos sonhos à Copa do Mundo para uma equipe que terminou em terceiro lugar em 2002.
32. Áustria
Grupo J | Derrotou a Jordânia por 3 a 1
Precisou de um gol contra e de um pênalti para vencer. Pouco inspiradora. E o próximo jogo será contra o campeão mundial, a Argentina.
33. Costa do Marfim
Grupo E | Derrotou o Equador por 1 a 0
Se esforçou bastante e terminou exausta em sua estreia contra o Equador. O reserva Amad Diallo deu mais criatividade ao time e será uma esperança a partir de agora.
34. Gana
Grupo L | Derrotou o Panamá por 1 a 0
Teve dificuldades por longos períodos contra o Panamá, mas um gol aos 95 minutos salvou o resultado. Terá problemas contra adversários mais experientes: Inglaterra e Croácia.
35. Argélia
Grupo J | Perdeu por 3 a 0 para a Argentina
Impactada pela magia de Messi. Não teve um único chute no alvo.
36. Jordânia
Grupo J | Perdeu por 3 a 1 para a Áustria
Marcou um gol realmente bonito. Mas nunca pareceu capaz de vencer a Áustria. Terá dificuldades para se classificar à próxima fase.
37. Bósnia e Herzegovina
Grupo B | Empatou em 1 a 1 com o Canadá
Parecia que iria vencer sua estreia, mas a esperança se perdeu por um chute desviado.
38. Canadá
Grupo B | Empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina
Jogava em casa diante de sua torcida, mas conseguiu apenas o empate no fim graças a um chute desviado.
39. Iraque
Grupo I | Perdeu por 4 a 1 para a Noruega
Poucas equipes conseguem parar Erling Haaland, e o Iraque definitivamente não conseguiu.
40. Equador
Grupo E | Perdeu por 1 a 0 para a Costa do Marfim
Considerado um dos candidatos a ir longe no torneio, mas, apesar de criar algumas chances, decepcionou na derrota para a Costa do Marfim. Ainda assim, seu uniforme é muito bonito.
41-48
41. República Tcheca
Grupo A | Perdeu por 2 a 1 para a Coreia do Sul
Lentos e monótonos. Desperdiçaram sua vantagem. Não é a República Tcheca que conquistou os corações na Euro 96.
42. Uzbequistão
Grupo K | Perdeu por 3 a 1 para a Colômbia
Não faltou coragem, e comemorou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. Mas teve dificuldades para lidar com o dinamismo da Colômbia.
43. África do Sul
Grupo A | Perdeu por 2 a 0 para o México
Não poderia ter sido mais generosa com o anfitrião na abertura do torneio. Ofereceu muito pouco no ataque. Entregou a bola praticamente de graça e terminou com nove jogadores.
44. Catar
Grupo B | Empatou em 1 a 1 com a Suíça
Um empate com sorte. Foi dominado pela Suíça, que deveria ter vencido com folga.
45. Paraguai
Grupo D | Perdeu por 4 a 1 para os Estados Unidos
Foi completamente dominado pelos Estados Unidos e poderia ter sido ainda pior. Um estilo defensivo horrível de assistir.
46. Tunísia
Grupo F | Perdeu por 5 a 1 para a Suécia
Fez história ao demitir seu treinador após a primeira partida. Foi tão ruim assim.
47. Panamá
Grupo L | Perdeu por 1 a 0 para Gana
Participou de uma das piores partidas desta Copa do Mundo até agora. Tentou jogar pelo empate e foi surpreendido por Gana com um gol nos acréscimos.
48. Curaçao
Grupo E | Perdeu por 7 a 1 para a Alemanha
Foi goleado na sua estreia em Copas do Mundo, mas o momento em que empatou com a Alemanha no primeiro tempo será inesquecível.