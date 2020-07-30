Tome Nota: Investimento de R$ 128 milhões em porto, mutirão de dívidas e o ministro forte

Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba, onde será implantado o Terminal de Granéis Líquidos (TGL) Crédito: Codesa/Divulgação

Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e o Consórcio Navegantes Logística - formado pelas empresas Raízen, Ipiranga e BR Distribuidora - assinaram o termo de posse relativo ao contrato da Área Vix 30, para implantação do Terminal de Granéis Líquidos (TGL) em Capuaba, Vila Velha.

A partir dessa formalização, o Porto de Vitória passa a receber pelo arrendamento da área, que vai vigorar por 25 anos. Serão investidos R$ 128 milhões, e a expectativa, segundo a Codesa, é que sejam criados 450 empregos durante a implantação e 300 no início das operações, nos dois casos considerando vagas entre diretas e indiretas. O empreendimento ocupará uma área de 74,1 mil metros quadrados.

VOTO CORAJOSO DO MINISTRO BRUNO DANTAS

Será a primeira vez que o arranjo do investimento cruzado vai ser usado na história do país. "Precisava de um ministro forte para entender e comprar a ideia", disse um integrante do governo federal ao se referir ao ministro Bruno Dantas. Ele foi o relator e o responsável por propor o acórdão permitindo a prorrogação da concessão da Vale até 2057. Apesar da sua posição - diferente da exposta pela área técnica do Tribunal, que era contra a extensão do contrato - ele foi seguido pelos demais ministros.

Com o resultado bem-sucedido, o governo federal consegue consolidar parte essencial da estratégia que tem para fazer crescer o modal ferroviário sem ter que aportar recursos públicos.

MUTIRÃO PARA NEGOCIAR DÍVIDAS

Profissionais e empresas de Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia, Metereologia e de Segurança do Trabalho têm até esta sexta-feira (31) para aderir à campanha “Crea em Dia - Mutirão de Negociação de Dívidas”.

O órgão vai dar descontos de até 90% para débitos relacionados a notificações e autos de infração junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo.