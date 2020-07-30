Tome Nota: Investimento de R$ 128 milhões em porto, mutirão de dívidas e o ministro forte

A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e o Consórcio Navegantes Logística - formado pelas empresas Raízen, Ipiranga e BR Distribuidora - assinaram o termo de posse relativo ao contrato da Área Vix 30, para implantação do Terminal de Granéis Líquidos (TGL) em Capuaba, Vila Velha.
A partir dessa formalização, o Porto de Vitória passa a receber pelo arrendamento da área, que vai vigorar por 25 anos. Serão investidos R$ 128 milhões, e a expectativa, segundo a Codesa, é que sejam criados 450 empregos durante a implantação e 300 no início das operações, nos dois casos considerando vagas entre diretas e indiretas. O empreendimento ocupará uma área de 74,1 mil metros quadrados.
O TGL será voltado para a armazenagem e movimentação de combustíveis, como diesel, gasolina, álcool e biodiesel. O direito pela implantação do terminal foi conquistado pelo Consórcio Navegantes em março do ano passado, quando foi realizado leilão da área na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.
VOTO CORAJOSO DO MINISTRO BRUNO DANTAS
O governo federal comemorou e muito a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de autorizar o processo de prorrogação antecipada da concessão das ferrovias Vitória a Minas (EFVM) e Carajás (EFC). Havia uma apreensão entre integrantes da equipe econômica e de infraestrutura por se tratar de um mecanismo inédito.
Será a primeira vez que o arranjo do investimento cruzado vai ser usado na história do país. "Precisava de um ministro forte para entender e comprar a ideia", disse um integrante do governo federal ao se referir ao ministro Bruno Dantas. Ele foi o relator e o responsável por propor o acórdão permitindo a prorrogação da concessão da Vale até 2057. Apesar da sua posição - diferente da exposta pela área técnica do Tribunal, que era contra a extensão do contrato - ele foi seguido pelos demais ministros.
Com o resultado bem-sucedido, o governo federal consegue consolidar parte essencial da estratégia que tem para fazer crescer o modal ferroviário sem ter que aportar recursos públicos.
MUTIRÃO PARA NEGOCIAR DÍVIDAS
Profissionais e empresas de Engenharia, Agronomia, Geografia, Geologia, Metereologia e de Segurança do Trabalho têm até esta sexta-feira (31) para aderir à campanha “Crea em Dia - Mutirão de Negociação de Dívidas”.
O órgão vai dar descontos de até 90% para débitos relacionados a notificações e autos de infração junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo.
A campanha contempla os débitos contraídos até 31 de dezembro de 2018. O benefício também se estende a pessoas não habilitadas que foram autuadas por exercício ilegal da profissão de engenheiro e têm multas a pagar. Toda a negociação é feita on-line, pelo site bit.ly/creaemdia2020.