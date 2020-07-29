Estado vai parcelar em até 12 vezes imposto sobre transmissão de bens

Casagrande durante evento para assinatura do decreto que permite parcelamento do ITCMD Crédito: Reprodução/ Youtube

Pessoas que receberem herança ou doação de bens no Espírito Santo poderão, a partir de agora, parcelar o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Um decreto, assinado nesta quarta-feira (29), pelo governador Renato Casagrande, autoriza o parcelamento do tributo em até 12 parcelas mensais e consecutivas.

Antes, não havia a possibilidade de parcelamento do imposto, que tem alíquota de 4% do valor dos bens ou imóveis a serem transferidos. Com o novo decreto, os débitos menores ou iguais a R$ 7 mil, em valores atuais, poderão ser divididos desde que a parcela não seja inferior a R$ 175. Nos débitos superiores a R$ 7 mil, a parcela mínima deve ser maior que R$ 700. Os pedidos de parcelamento deverão ser feitos nas agências da Receita Estadual.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Rogelio Pegoretti, explicou que, hoje, muitas pessoas deixam de regularizar imóveis que recebem de herança, por exemplo, por não terem condições de arcar com o imposto. A medida, segundo ele, deve contribuir também com a arrecadação e a redução da inadimplência.

Às vezes, alguém recebe um imóvel de herança e não tem o recurso financeiro para fazer o pagamento do ITCMD, e isso acaba prejudicando a vida dessa pessoa, que tem dificuldade de ir ao cartório e colocar em dia seu patrimônio. Com essa possibilidade de parcelamento do ITCMD, ela poderá fazer o parcelamento em 12 vezes desse tributo, seja ele vencido ou a vencer. Com isso, nós estaremos trazendo mais tranquilidade e melhores condições para as pessoas se regularizarem perante o Fisco, afirmou Pegoretti, em evento virtual para assinatura do decreto.

A tabeliã de notas e registradora civil Nelisa Galante, explicou que, em muitos casos, o herdeiro não está preparado para o investimento financeiro do ITCMD. A depender do caso, o contribuinte ao se informar sobre as despesas de um ato de doação ou de inventário, por exemplo, deixa de solicitar a lavratura do ato notarial por não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas, dentre elas, o ITCMD. Se compararmos a outros entes da Federação, temos uma das melhores tributações, pois há estados em que o imposto chega a 8%, afirmou a tabeliã

DESBUROCRATIZAÇÃO

Durante o evento virtual para a assinatura do decreto, o governador Renato Casagrande afirmou que a medida é mais um passo adotado na busca pela desburocratização de procedimentos. Já tomamos decisões importantes na pandemia, de ampliar validade de certidões, deixar de exigir alguns documentos, para facilitar a vida do cidadão. Esse trabalho de desburocratização é importante que a gente continue a fazer. Na retomada das nossas atividades econômicas após a pandemia do coronavírus , temos planos que precisam estar ancorados na desburocratização, não só no sistema fazendário do Estado, mas também em outras áreas. Vamos dar mais passos nessa direção, afirmou.