Ex-promotor do ES é eleito como o 2° melhor executivo do Brasil

Foram ouvidos na pesquisa 616 profissionais do alto escalão de grandes empresas, que citaram 830 nomes que admiram e têm como referência. Quem ficou em primeiro lugar foi a executiva da Latam Airlines Rogéria Gieremek. Também constam na relação, representantes de companhias como BRF, Nissan, Makro Atacadista, Natura, Localiza, Embraer, Arcelor Mittal Brasil, entre outros.