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Compliance

Ex-promotor do ES é eleito como o 2° melhor executivo do Brasil

Marcelo Zenkner, que atua como diretor na Petrobras, foi escolhido entre 830 nomes de grandes empresas do país

Públicado em 

23 jul 2020 às 19:04
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Marcelo Barbosa de Castro Zenkner é diretor-executivo de Governança e Conformidade da Petrobras e ex-promotor do ES Crédito: Flávio Emanuel/Banco de Imagens Petrobras
ex-promotor de Justiça do Espírito Santo Marcelo Zenkner foi eleito o segundo executivo de Compliance mais admirado do Brasil. O ranking, que traz 27 nomes, é apresentado na edição de 2020 da revista Análise Executivos Jurídicos e Financeiros.
Zenkner, que atuou como promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por mais de 20 anos, é atualmente diretor-executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, cargo que ocupa desde agosto de 2019.  A função está muito ligada à realização de análises, investigações e ao controle de atividades com o objetivo de reduzir riscos de fraude e corrupção na estatal.
Foram ouvidos na pesquisa 616 profissionais do alto escalão de grandes empresas, que citaram 830 nomes que admiram e têm como referência. Quem ficou em primeiro lugar foi a executiva da Latam Airlines Rogéria Gieremek. Também constam na relação, representantes de companhias como BRF, Nissan, Makro Atacadista, Natura, Localiza, Embraer, Arcelor Mittal Brasil, entre outros.

PERFIL

Marcelo Barbosa de Castro Zenkner é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tem especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Petrópolis (UCP), é mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e doutor em Direito Público, pela Universidade Nova de Lisboa (FDUNL).
No Espírito Santo, além da atuação no MPES, o executivo foi secretário de Estado de Controle e Transparência, de janeiro de 2015 a abril de 2016, durante a gestão de Paulo Hartung. Já na Petrobras, antes de ser diretor-executivo de Governança e Conformidade, Zenkner atuou como consultor da presidência e era membro do Comitê de Medidas Disciplinares, órgão integrante do Sistema de Integridade, ligado diretamente ao Conselho de Administração da petrolífera.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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