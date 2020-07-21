Minério e petróleo derrubam exportações capixabas no 1° semestre

No país, as exportações também registraram queda, mas menos acentuadas do que as do Espírito Santo. Nos seis primeiros meses de 2020, a retração nacional foi de 7,1% em relação ao igual período do ano anterior.

"Essa nova pauta foi responsável para manter o saldo positivo do Espírito Santo em 2020, mesmo com a queda de 50% nas importações de carvão mineral, principal insumo das indústrias siderúrgicas. Além disso, as aeronaves mantiveram a posição de destaque nas importações capixabas, apresentando de janeiro a junho deste ano crescimento de 91% em relação ao mesmo período de 2019", informou o Sindiex.