Nova fábrica de laticínios no Sul do ES já planeja expandir produção

Porto Alegre inaugura primeira fábrica no ES e prevê novos empregos neste ano Crédito: Bruna Hemerly

A primeira fábrica de laticínios Porto Alegre no Espírito Santo entrou em operação nesta quinta-feira (29) com planos de expandir os produtos ainda neste ano. A indústria, que fica em Rio Novo do Sul , às margens da BR 101, já está em funcionamento e a previsão é de que novas contratações sejam realizadas ainda neste ano.

Para iniciar a produção, 100 vagas foram abertas e a maioria dos contratados já está em atuação na indústria que tem capacidade de processar 250 mil litros por dia. Inicialmente, o parque industrial beneficia apenas leite UHT (longa vida).

Segundo o diretor-presidente, João Lúcio Carneiro, algumas vagas ainda estão sem ser preenchidas e outras vão surgir ainda neste ano, quando for aberta a produção de queijo.

"Foram abertas vagas operacionais e administrativas e as pessoas ainda podem se cadastrar no nosso site ou vindo aqui, no setor RH. Depois, quando começar a funcionar o setor de queijo, teremos novas vagas, esse ano ainda. E ao longo do tempo que a empresa for crescendo, novas vagas vão surgindo", disse Carneiro.

Porto Alegre inaugura primeira fábrica no ES e prevê novos empregos neste ano Crédito: Bruna Hemerly

O diretor ressaltou ainda que de todas as contratações até o momento, a minoria não é do Espírito Santo. "Nós treinamos a equipe in-loco, somente dois ou três não são daqui. O restante é morador de Rio Novo ou região capacitados e treinados no local"

Além da geração de empregos diretos, a chegada da fábrica também gera renda para produtores de leite que podem vender o leite para a Porto Alegre. Neste momento, a Laticínios Porto Alegre mantém uma rede de captação de leite composta por cerca de 400 produtores da Região Sul, que fornecem um volume de aproximadamente 100 mil litros de leite por dia.

Porto Alegre inaugura primeira fábrica no ES e prevê novos empregos neste ano Crédito: Bruna Hemerly

"Nós já temos produtores fornecendo leite para nós e estamos incentivando para que aumentem a produção. Por enquanto temos produtores do Sul do Estado, mas podemos comprar até de produtores do Norte do Estado. Eu digo que é uma troca, eu compro mais leite quando vendo mais, e eu vendo mais porque tenho mais leite. O importante é que a gente cresce junto" afirmou o diretor.

O investimento para a inauguração desta primeira fase foi de R$ 60 milhões. O local, que tem 9 mil m² de área construída, também funcionará como ponto de distribuição de todos os produtos da marca para a região e terá uma loja com mercadorias direto da fábrica.

Porto Alegre inaugura primeira fábrica no ES e prevê novos empregos neste ano Crédito: Bruna Hemerly

Agora, a Porto Alegre conta com cinco unidades industriais, sendo esta no Espírito Santo, uma no estado do Rio de Janeiro, no município de Valença, e três unidades estão localizadas em seu Estado de origem, Minas Gerais, nos municípios de Ponte Nova (Matriz), Mutum e Antônio Carlos.

O Centro de Distribuição da Porto Alegre e o escritório onde atuam as equipes de Marketing e Comercial, ficam em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, e a companhia possui, ainda, quatro postos de captação de leite, localizados nos municípios de Muriaé, Rio Pomba, São Gotardo, em Minas Gerais, e Dores do Rio Preto, no Espírito Santo.

Porto Alegre inaugura primeira fábrica no ES e prevê novos empregos neste ano Crédito: Bruna Hemerly

"A Porto Alegre está completando 30 anos este ano e esse projeto era um sonho desta empresa mineira que queria uma casa no Espírito Santo. Foi um trabalho em conjunto com a prefeitura e o governo local. Nosso objetivo é potencializar a produção de leite nesta região, que é uma atividade econômica muito importante para o estado", disse o diretor.