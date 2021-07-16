Cooperativa do ES investe em novo parque industrial e mais produtos

Novo parque industrial tem como objetivo diminuir custos operacionais da cooperativa e aumentar a eficiência nos processos Crédito: Selita/Divulgação

A história é feita de homens e seus sonhos. É sustentada nesse conceito que vem atuando a cooperativa Selita, fundada há 83 anos pela ousadia de 25 produtores que resolveram mudar a conjuntura da pecuária de leite do Espírito Santo.

A Selita cresceu, se fortaleceu e vai inaugurar um novo parque industrial, situado no quilômetro 413 da BR 101, em Safra, Cachoeiro de Itapemirim. Um investimento que está sendo construído graças à coragem e apoio de toda a família Selita, cerca de 1.800 cooperados, sendo a maioria de pequenos produtores.

Esse investimento tem como objetivo diminuir custos operacionais da cooperativa, aumentar a eficiência nos processos e, consequentemente, aumentar a receita. Um complexo dotado de modernas instalações, sustentável em todos seus procedimentos e com capacidade de receber até 800 mil litros/dia de leite.

No novo parque industrial, além de aperfeiçoar a qualidade do atual portfólio, a Selita planeja lançar outros produtos como, por exemplo, os funcionais, para sempre atender às demandas dos consumidores.