Shopping abre novas lojas e aposta no entretenimento

O Shopping Vila Velha tem um mix de lojas e serviços Crédito: Divulgação/Shopping Vila Velha

Novas lojas e restaurantes inaugurados agora em dezembro e um plano de expansão para 2022. O Shopping Vila Velha encerra 2021 com novidades, já de olho também no ano prestes a começar, quando pretende criar um canal de atendimento on-line com foco nos moradores da cidade e retomar eventos e atividades de entretenimento.

E é por esse mix de lojas e serviços que, na avaliação da gerente de marketing Carolina Marapodi, o empreendimento conquista o reconhecimento do público e alcança o primeiro lugar na categoria “shopping” no Marcas de Valor 2021.

Carolina observa ainda que o shopping conta com marcas exclusivas, como a Decathlon e a Tramontina, e importantes nomes locais nos mais diversos setores. “Esse, com certeza, é um dos nossos grandes diferenciais”, diz.

Essa diversificação já faz parte da rotina do Shopping Vila Velha, que confirma essa característica com a inauguração de lojas como a Reserva, Coast Vix e Kings Sneackers, com foco em vestuário masculino; a Ellus, para o público feminino; Jéssica Puziol, de semijoias; e Luiza Barcelos, de bolsas.

A parte de gastronomia também tem novidades neste fim de ano com a abertura do Five Sport Bar, incrementando o segmento, que já conta, por exemplo, com o Outback, La Pasta e Argento Parrilla, cafeterias, fast foods e restaurantes diversos.

ENTRETENIMENTO

O Shopping Vila Velha tem como uma de suas metas para o próximo ano a retomada das atividades de eventos e entretenimentos, respeitando os devidos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Assim, 2022 já vai começar com três eventos nos planos do shopping. A previsão é realizar, logo em janeiro, um esportivo, um infantil e um adulto. Este último é o Degusta, que contempla música e gastronomia, e, inclusive, teve uma edição realizada em novembro, após quase dois anos sem entreter o público devido à crise sanitária, que impôs o distanciamento social como medida preventiva à disseminação do coronavírus.

A gerente de Marketing destaca que o Shopping Vila Velha, referência nesse setor, já realizou vários eventos infantis licenciados, até mesmo, da Disney.

“Somos muito procurados por famílias que trazem seus filhos para momentos de diversão aliados à convivência familiar”, diz Carolina, acrescentando que o shopping preza pela diversificação dessas atividades de modo a alcançar várias faixas etárias, estilos e muitas outras características, reunindo um público cada vez mais variado.

Para a gerente de Marketing, vencer o prêmio Marcas de Valor é um reconhecimento por parte dos clientes diante do trabalho feito por um shopping que existe há apenas sete anos, mas já consagrado em território capixaba.

"É um grande reconhecimento por tudo que o shopping vem fazendo para a região. O Shopping Vila Velha é um dos mais novos do Espírito Santo, mas já tem muita força e potencial para atrair clientes e impulsionar a economia, além de oferecer para os capixabas o que há de melhor em termos de produtos e serviços" Carolina Marapodi - Gerente de marketing do Shopping Vila Velha

NÚMEROS

O desenvolvimento econômico a que se refere a gerente passa, entre outros aspectos, pela geração de emprego e renda, uma vez que o shopping concentra cerca de 4 mil postos de trabalho diretos.