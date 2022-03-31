ES ganha fundo de investimento inédito para apoiar projetos sociais

Dinheiro: fundo vai ajudar projetos sociais no ES Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress

O fundo seguirá o formato de matching. Assim, a cada R$ 1 mil mobilizados, outros R$ 1 mil serão aportados por duas instituições parceiras do projeto: o Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social (IDIS) e a Mott Foundation.

Poderão participar com doações - espontâneas e independentes de incentivos fiscais - pessoas físicas ou empresas e instituições. De acordo com o presidente da Fundaes, Robson Melo, a expectativa é que até o próximo mês de maio sejam acumulados cerca de R$ 142 mil.

"Estes recursos serão destinados a projetos sociais nas comunidades e entidades do terceiro setor capixaba, visando apoiar iniciativas voltadas ao desenvolvimento comunitário" Robson Melo - Presidente da Fundaes

Isso vai valer tanto para novos negócios quanto na assistência e promoção de atendimentos para minimizar a vulnerabilidade, agora mais acentuada na pandemia da Covid-19

Segundo o presidente, também serão beneficiados projetos nas áreas de defesa de direitos básicos, humanos e civis, assim como de arte, de assistência social, formação profissional de jovens, de custeio de espaços assistenciais a crianças, idosos ou famílias inteiras.

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As regras para seleção dos projetos serão definidas por um comitê gestor e chamadas periódicas serão divulgadas na busca por projetos candidatos. O comitê será formado por pessoas físicas na gestão de carteira de aplicações financeiras, na formulação de iniciativas de empreendedorismo e negócios sociais.

Robson Melo acrescenta que o FIC vem ao encontro de alguns dos principais objetivos de atuação da Fundaes, como ajudar na gestão do investimento social privado, que vem crescendo no Brasil

"Esperamos mobilizar grupos de amigos, da igreja, do condomínio, de empregados de uma mesma empresa, além de pessoas que individualmente queiram fazer a sua doação." completa.