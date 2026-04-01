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Puxada de rede rende quase 1 tonelada de sardinha na Semana Santa

Cardume se aproximou da orla e fez a festa dos pescadores da comunidade de Itapoã, que comemoraram a fartura da espécie em um período de amplo consumo de peixes devido à quaresma

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 18:03

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 abr 2026 às 18:03
A aparição de sardinhas no mar da praia em Itapoã, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (1º), rendeu uma bela cena da cidade, além da já tradicional puxada de rede, que contabilizou cerca de uma tonelada do peixe. O momento foi, até certo ponto, inesperado para os pescadores, pois o cardume costuma aparecer em meados de novembro e dezembro. A recompensa acabou bem recebida no arrasto em plena Semana Santa.
O período é de intenso trabalho e rendimento para quem vive da pesca, justamente por ser uma época de muito consumo de peixe devido à quaresma. Durante a tradição religiosa, que neste ano ocorre entre 18 de fevereiro e 2 de abril, os fiéis católicos trocam o consumo de carne vermelha por carne branca em simbolismo ao sacrifício de Jesus Cristo.  Um vídeo feito por Karla Rodrigues e enviado à reportagem de A Gazeta mostra a animação do grupo (assista acima).
A gravação registrou o momento em que um dos envolvidos na pescaria entra na rede para "catar" as sardinhas e colocá-las em uma rede menor. Logo depois, elas foram levadas para o calçadão, onde foram vendidas. A quantidade foi tanta que o quilo acabou vendido por R$ 10, um valor acessível e bem mais em conta que o tradicional bacalhau.
O presidente da Associação de Pescadores do município, Leonardo Loureiro, falou sobre o momento propício para as sardinhas aparecerem.

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“Esse ano ela chegou bem tarde, mas num bom momento para nós. Pertinho da Semana Santa e do feriado em que o peixe está valorizado. Graças a Deus foi assim, muito bom”, detalhou.

Preço pode aumentar

Como a sardinha chegou em uma época diferente do habitual, o preço pode variar, de acordo com Loureiro. 
Pescadores venderam os cerca de 800 quilos de sardinhas próximo ao calçadão
Pescadores venderam os cerca de 800 quilos de sardinhas próximo ao calçadão na orla de Vila Velha Crédito: Karla Rodrigues
"O preço é de acordo com a oferta e procura. O peixe fica barato com a quantidade alta. Quando tem pouco, aumenta por conta da demanda, ainda mais agora na Semana Santa. Por isso que aumentou, pois a sardinha era para ter chegado para a gente desde novembro, mas ela só começou a aparecer agora", explicou.

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