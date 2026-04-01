Puxada de rede rende quase 1 tonelada de sardinha na Semana Santa

A aparição de sardinhas no mar da praia em Itapoã, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (1º), rendeu uma bela cena da cidade, além da já tradicional puxada de rede, que contabilizou cerca de uma tonelada do peixe. O momento foi, até certo ponto, inesperado para os pescadores, pois o cardume costuma aparecer em meados de novembro e dezembro. A recompensa acabou bem recebida no arrasto em plena Semana Santa.

O período é de intenso trabalho e rendimento para quem vive da pesca, justamente por ser uma época de muito consumo de peixe devido à quaresma. Durante a tradição religiosa, que neste ano ocorre entre 18 de fevereiro e 2 de abril, os fiéis católicos trocam o consumo de carne vermelha por carne branca em simbolismo ao sacrifício de Jesus Cristo. Um vídeo feito por Karla Rodrigues e enviado à reportagem de A Gazeta mostra a animação do grupo (assista acima).

A gravação registrou o momento em que um dos envolvidos na pescaria entra na rede para "catar" as sardinhas e colocá-las em uma rede menor. Logo depois, elas foram levadas para o calçadão, onde foram vendidas. A quantidade foi tanta que o quilo acabou vendido por R$ 10, um valor acessível e bem mais em conta que o tradicional bacalhau.

O presidente da Associação de Pescadores do município, Leonardo Loureiro, falou sobre o momento propício para as sardinhas aparecerem.

“Esse ano ela chegou bem tarde, mas num bom momento para nós. Pertinho da Semana Santa e do feriado em que o peixe está valorizado. Graças a Deus foi assim, muito bom”, detalhou.

Preço pode aumentar

Como a sardinha chegou em uma época diferente do habitual, o preço pode variar, de acordo com Loureiro.

Pescadores venderam os cerca de 800 quilos de sardinhas próximo ao calçadão na orla de Vila Velha Crédito: Karla Rodrigues