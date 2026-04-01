Sexta-feira Santa: o que funciona no feriado na Grande Vitória

Diversos setores da economia terão o horário de funcionamento alterado na Sexta-feira da Paixão Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta preparou uma lista destacando o que abrirá no dia nos municípios da O feriado de Sexta-feira da Paixão (3) se aproxima e, por conta disso, diversos setores, como shoppings, supermercados e comércio de rua, terão os horários de funcionamento alterados. Além disso, alguns órgãos públicos deixarão de funcionar neste período. Para o leitor se programar,preparou uma lista destacando o que abrirá no dia nos municípios da Grande Vitória

Supermercados

Perim

Todas as lojas do Supermercados Perim funcionarão entre 8h e 18h.

Extrabom

As unidades do Extrabom estarão abertas de 8h às 18h.

Carone

Todas as lojas funcionarão entre 8h e 18h.

Sempre Tem

As unidades de Vitória, Cariacica, Guarapari, Jacaraípe, Barra do Jucu e Cachoeiro funcionarão entre 8h e 18h;

A loja de Jardim Limoeiro estará aberta das 7h às 18h;

Já a unidade do atacado em Linhares estará fechada.

BH

Todas as lojas do Supermercados BH ficarão abertas até as 18h, exceto as unidades de Linhares e Colatina que estarão fechadas.

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: entre 14h e 21h; horários facultativos das 11h às 14h e das 21h às 22h;

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques funcionarão entre 13h e 19h;

Praça de alimentação estará aberta das 11h às 21h;

O cinema irá operar conforme programação do dia.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques funcionarão das 14h às 21h — com horários facultativos de abertura, às 13h, e fechamento, às 22h;

Alimentação ficará aberta entre 11h e 22h; restaurantes poderão estender o horário de funcionamento conforme demanda;

O cinema, Polícia Federal e a Bodytech irão operar conforme a programação.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques ficarão abertos entre 13h e 21h — com abertura facultativa das 11h às 13h;

Alimentação e lazer estarão operando das 11h às 22h;

Cinema: funciona de acordo com a programação do dia.



Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: das 13h às 21h — com fechamento facultativo das 22h às 23h;

Alimentação: estará aberta das 11h às 23h;

Padaria Monza: funcionará das 7h às 22h;

Detran: fechado;

Academia: de 10h às 16h;

Cinema: opera de acordo com a programação do dia.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: do meio-dia até às 21h — abertura facultativa do meio-dia às 13h;

Alimentação: de 11h às 22h;

Cinema: de acordo com a programação do dia.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: das 13h às 22h;

Praça de alimentação: de 10h às 23h;

Academia: de 6h às 12h;

Extrabom: de 9h às 21h.

No domingo de Páscoa, o supermercado Extrabom, instalado no shopping, estará fechado.

Polo de Moda da Glória

No feriado, o polo estará fechado;

No Sábado de Aleluia (04), as lojas funcionarão entre 9h e 16h.

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento presencial nas agências na Sexta-feira da Paixão (3), dia que será feriado. As compensações bancárias não serão efetivadas neste período, incluindo a TED. Já o Pix — que funciona 24 horas todos os dias e feriados — poderá ser feito normalmente.

Órgãos estaduais

Os órgãos do Poder Executivo Estadual não terão expediente. Somente as unidades administrativas que funcionam em regime de escala ou que não podem ter atividades interrompidas estarão funcionando no feriado.

Vitória

Na Capital capixaba, somente os serviços essenciais estarão funcionando na Sexta-feira da Paixão (03). Em caso de dúvidas ou busca por informações, os moradores podem ligar para o Fala Vitória 156, das 8h às 22h. Também é possível entrar em contato com a prefeitura por meio do aplicativo Vitória Online — disponível em Android iOS — ou pelo site da gestão municipal

Defesa Civil: irá atuar em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;

irá atuar em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986; Educação: não haverá expediente nas unidades de ensino municipais;

não haverá expediente nas unidades de ensino municipais; Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade;

os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade; Pronto Atendimento (PA): as unidades de São Pedro e da Praia do Suá funcionarão com o plantão 24h;

as unidades de São Pedro e da Praia do Suá funcionarão com o plantão 24h; Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades da Ilha de Santa Maria e São Pedro manterão o plantão 24h;

as unidades da Ilha de Santa Maria e São Pedro manterão o plantão 24h; Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;

vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488; Parques: os parques naturais estarão abertos entre 8h e 17h; os outros funcionarão entre 5h e 22h;

os parques naturais estarão abertos entre 8h e 17h; os outros funcionarão entre 5h e 22h; Restaurante popular: funcionará em horário normal, das 11 às 14 horas para almoço e das 18 às 20 horas para o jantar;

funcionará em horário normal, das 11 às 14 horas para almoço e das 18 às 20 horas para o jantar; Ruas de Lazer: funcionarão entre 7h e 13h.

Serra

No município serrano, as repartições públicas estarão fechadas entre a quinta-feira (2) e o domingo de Páscoa (5). Somente os serviços essenciais estarão mantidos, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Saúde

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede terão atendimento 24 horas;



Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas;



Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações pelo telefone: (27) 98166-1308;



Farmácia Central, no pátio do Hospital Materno Infantil, com funcionamento 24h;



Vigilância Sanitária: denúncias pelo telefone (27) 98166-1036.



Assistência Social

Auxílio-funeral: de 8h às 20h. Informações pelo telefone (27) 98166-0814;

Plantão do Conselho Tutelar: (27) 98166-0515;



Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): funciona de 7h às 18h. Informações pelo telefone (27) 98166-0161;



Abordagem Social: pelo telefone (27) 98166-0494, das 8h às 20h.



Meio Ambiente e Posturas

Disque-silêncio: pelo telefone (27) 99951-2321, das 16h às 2h;



Fiscalização de Meio Ambiente: pelo telefone (27) 99951-2321, entre 18h e 0h;



Fiscalização de posturas: pelo telefone (27) 99517-9126, das 16h às 2h.



Defesa Social

Guarda Civil Municipal (GCM): no telefone (27) 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98166-0812;



Departamento de Operação de Trânsito (DOT): com agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias. Contato pelo telefone: 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220, das 7 às 22h;



Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva; telefone: 99938-9500 e 199, com atendimento 24h.



Vila Velha

No município canela-verde, somente os serviços essenciais irão funcionar normalmente na sexta (3).

Saúde: os Prontos Atendimentos (PA) da Glória e Cobilândia, a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia estarão com o funcionamento 24 horas;

os Prontos Atendimentos (PA) da Glória e Cobilândia, a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia estarão com o funcionamento 24 horas; Defesa Civil: estará de plantão, com registros podendo ser feitos pelos telefones 199 ou 193;

estará de plantão, com registros podendo ser feitos pelos telefones 199 ou 193; Guarda Municipal: agentes trabalhando normalmente, com acionamentos sendo feitos pelo 153;

agentes trabalhando normalmente, com acionamentos sendo feitos pelo 153; Ouvidoria, Disque Silêncio e Fiscalização Ambiental: com atendimentos ocorrendo pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — tanto no Android, quanto no iOS — (24 horas);

com atendimentos ocorrendo pelo telefone (27) 3149-7336, no horário das 8 às 18 horas, pelo site ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo aplicativo Vila Velha ON — tanto no Android, quanto no iOS — (24 horas); Posturas: denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria, no número (27) 3149-7336;

denúncias podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria, no número (27) 3149-7336; Bem-estar Animal: atendimento das 8 às 18h pelo WhatsApp (27) 99268-3398, e também pelos contatos da ouvidoria do município;

atendimento das 8 às 18h pelo WhatsApp (27) 99268-3398, e também pelos contatos da ouvidoria do município; Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionando até as 22h, com o telefone (27) 99281-3444;

funcionando até as 22h, com o telefone (27) 99281-3444; Conselho Tutelar: plantão 24h, pelo telefone (27) 99281-0936;

plantão 24h, pelo telefone (27) 99281-0936; Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): atendimentos das 12h às 18h, pelo telefone (27) 9883-5769;



atendimentos das 12h às 18h, pelo telefone (27) 9883-5769; Auxílio-funeral: das 8 às 20h. Contato: (27) 98814-0266;

das 8 às 20h. Contato: (27) 98814-0266; Farol Santa Luzia: na sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), o espaço funcionará entre 8h30 e 16h30;

na sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), o espaço funcionará entre 8h30 e 16h30; Igreja do Rosário: estará fechada na sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5).

Cariacica

Em Cariacica, além do feriado de Sexta-feira da Paixão (3), haverá ponto facultativo na quinta-feira (2), não tendo expediente nesses dias. Apenas os serviços essenciais estarão disponíveis.

Saúde:

PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil): 24 horas;



PA de Bela Vista: 7h às 17h;



PA de Nova Rosa da Penha I: 7h às 17h;



PA de Flexal: atendimento com clínico geral de segunda a domingo, 24 horas; atendimento com pediatra de segunda a domingo, das 7 às 19 horas;



UBS de Flexal II, Nova Rosa da Penha II e Morada de Santa Fé (somente sábado e domingo): 07 às 16h.



Necrópole: funcionará entre 7h e 18h; informações pelo telefone 3354-5415;

Cemitérios: abertos das 7h às 17h;

Conselho Tutelar: funcionará com plantão 24h pelos telefones 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170;

Defesa Civil: estará em plantão 24h, nos telefones 27 98831-6000 ou emergências pelo 199;

Viana

Assim como Cariacica, em Viana também haverá ponto facultativo na quinta-feira (2), além do feriado de Sexta-feira Santa (3), com somente os serviços essenciais ativos nos dois dias.