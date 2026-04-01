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A indústria alemã de motos

BMW Motorrad atinge 4 milhões de motos produzidas na fábrica de Berlim

Marca histórica é alcançada com a produção de uma BMW R 1300 GS Adventure e reforça a importância da unidade de Spandau, na Berlim, como principal polo global da fabricante alemã

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 14:33

Públicado em 

01 abr 2026 às 14:33
Agência Flashmotors

Colunista

Agência Flashmotors

BMW R 1300 GS Adventure, moto de número 4 milhões produzida em Berlim
BMW R 1300 GS Adventure, moto de número 4 milhões produzida em Berlim. Crédito: Divulgação
A BMW Motorrad alcança um marco simbólico em sua trajetória industrial com a produção da motocicleta número 4 milhões na fábrica de Berlim, representada por uma R 1300 GS Adventure. O número consolida a unidade de Spandau como o principal polo global da marca e um dos centros mais avançados da indústria de duas rodas.
Com mais de 2.600 trabalhadores, a fábrica alemã passa por um contínuo processo de modernização, com investimentos em digitalização, automação e tecnologias produtivas de última geração. Mais do que volume, o avanço reflete a capacidade da BMW de manter padrões elevados de qualidade e inovação em um mercado cada vez mais competitivo.
A evolução da fábrica acompanha a própria expansão da marca. Desde a centralização da produção em Berlim, em 1969, o crescimento foi consistente: das 30 unidades diárias produzidas no início para milhões acumulados ao longo das décadas. Marcos como um milhão, em 2001, dois milhões, em 2011, e três milhões, em 2019, ilustram essa trajetória.

Operação exemplar

MotoGP Goiânia (GO),
Após 22 anos, a principal categoria do motociclismo mundial voltou ao Brasil com a etapa de Goiânia (GO) da MotoGP. Crédito: Divulgação
A etapa brasileira da MotoGP demonstrou não apenas a força do esporte no Brasil, mas também a eficiência da operação de segurança pública. Realizado entre os dias 20 e 22 de março, no Autódromo de Goiânia, o evento reuniu 148.384 pessoas ao longo dos três dias, com índice extremamente baixo de ocorrências.
O público cresceu progressivamente durante o fim de semana, culminando com mais de 60 mil espectadores no domingo. Apesar da grande concentração, o balanço oficial registrou apenas um furto de celular e nenhuma ocorrência de roubo, além de casos pontuais de menor gravidade.
A operação contou com a atuação integrada de diferentes forças de segurança, incluindo as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, além do Corpo de Bombeiros. O trabalho preventivo foi determinante, com ações de fiscalização, orientação e atendimento médico que garantiram o bom andamento do evento.

Rede em expansão

concessionária Vigorito Motos Aricanduva
Suzuki, Haojue, Zontes, Kymco e Hisun serão representadas pela nova concessionária Vigorito Motos em Aricanduva na zona sudeste de São Paulo(SP). Crédito: Divulgação
A J.Toledo/JTZ Motos avança em sua estratégia de expansão no Brasil ao firmar parceria com o tradicional Grupo Vitorito para a abertura de três novas concessionárias na cidade de São Paulo e na região metropolitana. As unidades serão instaladas no Shopping Aricanduva, na Zona Leste da capital, e em Guarulhos, ampliando a presença das marcas representadas pelo grupo – entre elas Suzuki, Haojue, Zontes, Kymco e Hisun – em um dos mercados mais relevantes do país.
A iniciativa reforça a estratégia da empresa de consolidar sua rede por meio de parcerias com grupos tradicionais do setor automotivo, combinando capilaridade, experiência e investimento em estrutura de atendimento. Após inaugurar dez lojas em 2025, a J.Toledo projeta a abertura de ao menos 14 unidades neste ano, incluindo novas operações no Nordeste. O movimento evidencia uma ofensiva estruturada para ampliar a participação de mercado e fortalecer o relacionamento com o consumidor final.

Avanço estratégico

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