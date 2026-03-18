O resultado confirma a rápida expansão da fabricante indiana no país. Crédito: Divulgação

A Bajaj do Brasil acaba de atingir um marco importante em sua trajetória no mercado nacional: 50 mil motocicletas emplacadas desde o início das operações locais, em dezembro de 2022. O resultado confirma a rápida expansão da fabricante indiana no país, um dos maiores mercados de motocicletas do mundo, e reforça a estratégia adotada pela empresa para consolidar sua presença entre os principais players do setor.



Em pouco mais de três anos de atuação, a Bajaj estruturou uma operação que combina expansão da rede de concessionárias, fortalecimento do pós-venda, investimentos em produção nacional e ampliação do portfólio de produtos.

Um dos marcos dessa trajetória foi a inauguração da primeira fábrica da Bajaj fora da Índia, instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM), em junho de 2024. Atualmente, o portfólio da Bajaj no país inclui modelos das famílias Dominar e Pulsar, que vêm conquistando espaço em diferentes segmentos do mercado.

Melhor bimestre em 15 anos

A indústria brasileira de motocicletas começou 2026 em ritmo forte. Crédito: Divulgação

A indústria brasileira de motocicletas começou 2026 em ritmo forte. No Polo Industrial de Manaus (PIM), principal centro produtor do setor no Brasil, saíram das linhas de montagem 348.732 unidades em janeiro e fevereiro, volume que representa o melhor desempenho para o primeiro bimestre em 15 anos.

Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e indicam crescimento de 1,7% em relação ao mesmo período de 2025. “O desempenho do primeiro bimestre reforça o bom momento vivido pela indústria de motocicletas. O setor mantém um ritmo consistente de produção, alinhado ao planejamento das fabricantes e impulsionado pela demanda do mercado”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Entre as categorias, as Street continuam dominando o mercado brasileiro. No primeiro bimestre, 180.488 unidades foram produzidas nesse segmento, equivalente a 51,8% do total fabricado no país. Na sequência aparecem as Trail, com 19,4% da produção, seguidas pelas motonetas, responsáveis por 13,3% do volume.

Elétricas avançam

O setor apresenta sinais de transformação, impulsionado principalmente pela expansão das bicicletas elétricas. Crédito: Divulgação

A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou 43.158 unidades no primeiro bimestre de 2026, volume 20,1% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Abraciclo. Apesar da retração no volume total, o setor apresenta sinais de transformação, impulsionado principalmente pela expansão das bicicletas elétricas, segmento que continua ganhando espaço no mercado brasileiro.

“Essa queda estava prevista em razão da menor quantidade de dias úteis no período, consequência do feriado de Carnaval. Ainda assim, o resultado alcançado está dentro das projeções apresentadas para o setor”, esclarece Fernando Rocha, vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo. Nos dois primeiros meses do ano, as fabricantes instaladas no PIM produziram 8.170 bicicletas elétricas, volume 78,2% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Entre as categorias, a liderança continua com as Mountain Bikes. No primeiro bimestre, foram produzidas 15.806 unidades, equivalentes a 36,6% do total fabricado. Na sequência aparecem os modelos urbana/lazer, com 9.831 unidades e 22,8% da produção, seguidos pelas bicicletas infantojuvenis, responsáveis por 8.321 unidades e 19,3% do volume.

Campanha comercial

Triumph Tiger 900 Alpine é um dos lançamentos da marca no Brasil. Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil inicia 2026 com uma campanha comercial que combina lançamentos recentes, condições especiais e novas oportunidades de acesso ao universo premium das duas rodas. A iniciativa, válida em toda a rede de concessionárias da marca no país, reúne benefícios em diferentes modelos do portfólio e busca ampliar o alcance da fabricante britânica entre motociclistas que desejam ingressar no segmento de motos de maior valor agregado.

Entre os principais destaques estão as novas Tiger 900 Alpine Edition e Desert Edition, além das Tiger 1200 Alpine Edition e Desert Edition, apresentadas recentemente no Brasil. As versões Tiger 900 chegam ao mercado com preço especial de lançamento, disponível em um lote limitado de unidades, reforçando o caráter exclusivo das edições especiais. Outro foco da campanha está na linha de média cilindrada. As motocicletas Scrambler 400 X e Scrambler 400 XC passam a contar com IPVA 2026 gratuito.

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