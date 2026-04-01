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Beleza

Rosto cansado: 5 dicas para recuperar o viço da pele

Veja como hábitos simples e cuidados estéticos ajudam a melhorar a aparência e o bem-estar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 17:53

A combinação de bons hábitos ajuda a transformar a pele e trazer mais energia para a rotina (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
A combinação de bons hábitos ajuda a transformar a pele e trazer mais energia para a rotina Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Uma noite em que você acorda várias vezes por causa do bebê, um dia inteiro de reuniões e prazos apertados ou até aquela balada no fim de semana que terminou mais tarde do que o previsto. Situações comuns da rotina feminina costumam deixar marcas visíveis no rosto: olheiras, inchaço, pele opaca e aspecto abatido.
Segundo a médica Karoline Araújo, esses sinais vão além da estética e muitas vezes refletem como o organismo está lidando com o cansaço físico e emocional.
“Quando a rotina está intensa, o corpo entra em estado de alerta. A pele responde com desidratação, inflamação e perda de viço. Por isso, cuidar da aparência passa, necessariamente, por cuidar da saúde como um todo”, explica a especialista em medicina estética e responsável técnica pela Clínica Aloe, em Brasília.
A seguir, a médica compartilha 5 dicas para recuperar o viço da pele. Confira:

1. Hidratação é o primeiro passo

Beber água ao longo do dia ajuda o organismo a funcionar melhor e reflete diretamente na pele. A desidratação favorece o aspecto opaco e acentua linhas e olheiras. “Hidratação adequada é um dos pilares para que o corpo se reequilibre e para que a pele recupere luminosidade”, orienta Karoline Araújo.

2. Atenção à alimentação e às vitaminas

A falta de alguns nutrientes pode intensificar o aspecto de cansaço. Vitaminas do complexo B, vitamina C e D, ferro e zinco são essenciais para a renovação celular e a produção de colágeno. “Uma alimentação equilibrada é fundamental, e qualquer suplementação deve ser feita unicamente com orientação médica”, alerta.
Uma boa noite de sono ajuda a pele a se regenerar e a recuperar o viço natural (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock)
Uma boa noite de sono ajuda a pele a se regenerar e a recuperar o viço natural Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

3. Sono de qualidade faz diferença no espelho

Dormir pouco ou mal interfere na regeneração da pele e aumenta processos inflamatórios. Criar uma rotina de sono, mesmo que imperfeita em algumas fases da vida, ajuda a reduzir inchaço e melhora a textura da pele. “O descanso é tão importante quanto qualquer tratamento estético”, reforça.

4. Movimento ajuda a reduzir o aspecto cansado

Caminhadas, alongamentos e exercícios leves estimulam a circulação e a oxigenação dos tecidos. O resultado costuma aparecer rapidamente no rosto, com menos inchaço e aparência mais descansada.

5. Procedimentos estéticos leves podem complementar

Quando os cuidados do dia a dia não são suficientes, tratamentos minimamente invasivos podem ajudar. “ Peelings , bioestimuladores de colágeno e tecnologias auxiliam na hidratação profunda e na luminosidade e firmeza da pele, sempre com resultados naturais e segurança, quando bem indicados”, explica a especialista.

Beleza e bem-estar caminham juntos

Mais do que buscar soluções rápidas, recuperar o viço da pele envolve respeitar os limites do corpo e ajustar a rotina dentro do possível. “Pequenos cuidados, mantidos com constância, impactam não apenas a aparência , mas também a autoestima e a sensação de bem-estar”, conclui Karoline Araújo.

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