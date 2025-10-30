Beleza

4 mitos e verdades do pó facial em peles maduras

Antes tido como vilão, produto é o novo aliado de uma make superaveludada e com as linhas suavizadas

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:38

O pó facial pode ser usado em peles maduras Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Durante muitos anos, o pó facial foi visto como o grande vilão da pele madura. Sempre que o assunto envolvia rugas, linhas de expressão ou flacidez, a recomendação era imediata: “fuja do pó”. Acreditava-se que o produto marcava as linhas e deixava a pele com aspecto envelhecido. No entanto, essa regra já ficou no passado.

A maquiadora e fundadora da BM Beauty, Bruna Malheiros, conta que muitas pessoas ainda associam o pó àquele acabamento pesado, mas que existem fórmulas tecnológicas pensadas para não pesar na pele, trazendo leveza e efeito natural.

“Se tem pele madura, saiba que não precisa abolir o produto do seu nécessaire . Pelo contrário, você não só pode como deve usá-lo para selar a maquiagem e garantir pele aveludada e durabilidade. Basta saber escolher o produto e a técnica de aplicação certos, para garantir que ele vai valorizá-la”, explica.

Hoje, existem versões ultrafinas, com partículas micronizadas que se fundem à pele sem deixar resíduo visível. Somado ao efeito soft focus , que suaviza olheiras e irregularidades da pele, e de ativos que mantêm a hidratação e previnem o ressecamento, o pó pode se transformar em um verdadeiro aliado na conquista de uma aparência natural, além de confortável ao longo do dia.

Abaixo, confira alguns mitos e verdades sobre o pó facial em peles maduras!

1. Quem tem pele madura deve abolir o pó facial

Mito. Não é necessário abrir mão do produto — o segredo está em optar por fórmulas adequadas para o tipo de pele e aplicá-lo da forma correta. Hoje, muitos pós contam com ativos de tratamento, como o ácido hialurônico, que ajuda a manter a hidratação e a evitar o aspecto ressecado . Assim, a maquiagem é selada sem pesar, garantindo conforto ao longo do dia.

2. A técnica de aplicação faz toda a diferença

Verdade. Mais importante do que o pó em si é a forma de aplicá-lo. A técnica de baking , que consiste em aplicar uma grande quantidade de pó solto em áreas específicas do rosto e deixar agir por alguns minutos antes de remover o excesso, deve ser evitada, pois o excesso de produto pode evidenciar linhas finas. Aplique pequenas quantidades com pincel fofo, retirando o excesso antes de depositar no rosto, delicadamente. O resultado é imediato: maquiagem selada, textura suave e pele com efeito natural.

O pó pode selar a pele madura sem pesar e sem evidenciar mais as linhas Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

3. Pó sempre envelhece a maquiagem

Mito. Nem todo pó marca linhas ou envelhece. Fórmulas com partículas mais grossas ou excesso de produto são os principais responsáveis por esse efeito. Os pós tecnológicos, ultrafinos e micronizados, oferecem acabamento uniforme e leve, selam sem pesar e sem evidenciar mais as linhas, valorizando a maquiagem.

4. A escolha do pó facial certo é determinante

Verdade. Versões ultrafinas, translúcidas e hidratantes são ideais para manter a pele viçosa e aveludada. “O Light Up, de BM Beauty, é um exemplo. Ele é ultramicronizado e enriquecido com ácido hialurônico, possui efeito soft focus com micropartículas de brilho que disfarçam as olheiras sem pesar, além de manter a hidratação da pele e evitar o craquelamento”, explica Bruna Malheiros. Embora tenha sido criado para os olhos, pode ser usado em todo o rosto para entregar uniformidade, leveza e durabilidade.

O preparo da pele é essencial

Antes mesmo de aplicar o pó, a escolha da base e do corretivo faz toda a diferença no resultado da maquiagem. Fórmulas mais fluidas e leves assentam melhor na pele e evitam acúmulo nas linhas de expressão. “Uma pele bem-preparada é o primeiro passo para um acabamento impecável. Se a base e o corretivo já estiverem pesados, nenhum pó vai resolver”, alerta Bruna Malheiros.

A maquiadora também explica que é preciso respeitar o tempo para a maquiagem secar na pele. “[…] É preciso esperar que esses produtos sequem naturalmente antes de selar com o pó. Caso contrário, vai precisar de uma quantidade muito maior de produto para selar, o que acaba pesando”, aconselha.

Além disso, segundo ela, “essas dicas são valiosas não só para peles maduras. Quem tem pele seca pode seguir essas mesmas recomendações. O resultado será uma make naturalmente linda.”