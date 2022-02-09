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Leonel Ximenes

Colatina vai construir planetário de R$ 8 milhões

Além da abóbada celeste, equipamento exibirá filmes em 3D de interesse científico

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

09 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção de como ficará o Observatório e outros equipamentos científicos às margens do Rio Doce, em Colatina
Projeção do observatório e outros equipamentos científicos às margens do Rio Doce, em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina
Prefeitura de Colatina vai construir um planetário de 65 lugares, orçado em R$ 8 milhões, numa área às margens do Rio Doce que terá outros equipamentos científicos como observatório astronômico, laboratório de realidade virtual e ampliada, auditório para eventos com 140 lugares e a nova sede da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. No planetário, além da abóbada celeste, serão exibidos filmes em 3D de interesse científico.
Além de tornar Colatina uma referência na pesquisa científica e capacitar estudantes da cidade em projetos de ciência e tecnologia, a prefeitura quer criar uma nova alternativa de turismo e lazer no município.
A fase de elaboração do projeto executivo do planetário deve ser concluída até a segunda quinzena de março. O prazo de execução do complexo científico, após as definições finais, é de 18 meses.
Além de investir recursos próprios no empreendimento, a prefeitura está tentando estabelecer parcerias estaduais, federais e com a iniciativa privada para a realização do projeto. A área do planetário será de 3,2 mil metros quadrados; a área externa, do deck, será de 4.850 m².

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“Temos dois Institutos Federais no município, o Ifes Colatina e o Ifes Itapina, com professores e alunos que podem realizar diversos projetos de pesquisa em parceria com a prefeitura. Além dos Centros Universitários, da rede municipal de ensino, das escolas particulares, startups e empresários. O planetário também é uma grande oportunidade para o empreendedorismo local criar novos negócios”, explica o prefeito Guerino Balestrassi (PSC).
De outro ângulo, a projeção do complexo científico de Colatina
De outro ângulo, a projeção do complexo científico de Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina
Essa parceria com as instituições de ensino poderá garantir a gratuidade de acesso aos estudantes do município para as atividades do planetário, de acordo com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Os equipamentos serão operados em parceria com o Ifes. Entendimentos preliminares já foram estabelecidos.

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O planetário e os demais equipamentos científicos ficarão na Praça Sol Poente, no centro, um dos cartões-postais de Colatina. Ali, é possível admirar o famoso pôr do sol da cidade. Para tanto, junto com o planetário, a prefeitura também prepara uma revitalização do local, com construção de deck, área recreativa e paisagismo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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