Colatina vai construir planetário de R$ 8 milhões

Projeção do observatório e outros equipamentos científicos às margens do Rio Doce, em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina

Prefeitura de Colatina vai construir um planetário de 65 lugares, orçado em R$ 8 milhões, numa área às margens do Rio Doce que terá outros equipamentos científicos como observatório astronômico, laboratório de realidade virtual e ampliada, auditório para eventos com 140 lugares e a nova sede da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. No planetário, além da abóbada celeste, serão exibidos filmes em 3D de interesse científico.

Além de tornar Colatina uma referência na pesquisa científica e capacitar estudantes da cidade em projetos de ciência e tecnologia, a prefeitura quer criar uma nova alternativa de turismo e lazer no município.

A fase de elaboração do projeto executivo do planetário deve ser concluída até a segunda quinzena de março. O prazo de execução do complexo científico, após as definições finais, é de 18 meses.

Além de investir recursos próprios no empreendimento, a prefeitura está tentando estabelecer parcerias estaduais, federais e com a iniciativa privada para a realização do projeto. A área do planetário será de 3,2 mil metros quadrados; a área externa, do deck, será de 4.850 m².

“Temos dois Institutos Federais no município, o Ifes Colatina e o Ifes Itapina, com professores e alunos que podem realizar diversos projetos de pesquisa em parceria com a prefeitura. Além dos Centros Universitários, da rede municipal de ensino, das escolas particulares, startups e empresários. O planetário também é uma grande oportunidade para o empreendedorismo local criar novos negócios”, explica o prefeito Guerino Balestrassi (PSC).

De outro ângulo, a projeção do complexo científico de Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina

Essa parceria com as instituições de ensino poderá garantir a gratuidade de acesso aos estudantes do município para as atividades do planetário, de acordo com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Os equipamentos serão operados em parceria com o Ifes. Entendimentos preliminares já foram estabelecidos.