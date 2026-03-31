Acidente entre três veículos deixa dois feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet
) emitiu, nesta terça-feira (31), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo
. O aviso é válido até o fim do dia.
De acordo com o Inmet, a previsão é de acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, acompanhado de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é considerado baixo.
O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, nem utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.