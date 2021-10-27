Colatina anuncia vinda de ministro, mas... cadê o ministro?

A festa já estava preparada e o convite divulgado por todos os cantos. A Prefeitura de Colatina
anunciou com pompa e circunstância a chegada do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas
, prevista para esta quinta-feira (28), às 9h. O motivo seria o anúncio do projeto de duplicação da BR-259, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais e é uma via importante para ligar a cidade colatinense a vários municípios do Noroeste capixaba.
No entanto, na manhã desta quarta-feira (27), ficou definido que a visita não aconteceria mais. Na justificativa aparente, o cancelamento tem a ver com a necessidade de agenda do ministro em Brasília
, mas o problema está dentro da cozinha da bancada federal, azedando a moqueca.
Segundo a coluna apurou, a agenda ministerial era desconhecida pela maioria dos membros da bancada, situação que não agradou muito a alguns parlamentares.
Pensando que tudo estivesse acertado, a Prefeitura de Colatina
se apressou em divulgar a vinda do ministro. Até o final da noite desta terça-feira (26), entretanto, muitos parlamentares desconheciam como seria a agenda. Apenas suspeitas de que Tarcísio iria a Viana e a mais outro município que seria definido.
Restou à Prefeitura de Colatina divulgar o cancelamento nas redes sociais. Mas ainda falta a conta para pagar dos outdoors anunciando a chegada do ministro à Princesinha do Norte. A propósito: quem vai pagar essa conta?