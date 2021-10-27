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Leonel Ximenes

Colatina anuncia vinda de ministro, mas... cadê o ministro?

Até outdoor foi instalado na cidade anunciando a chegada de um dos favoritos do presidente Bolsonaro

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 13:59

Públicado em 

27 out 2021 às 13:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O anúncio do cancelamento da visita nas redes sociais da Prefeitura de Colatina
O anúncio do cancelamento da visita nas redes sociais da Prefeitura de Colatina Crédito: Reprodução do Instagram
A festa já estava preparada e o convite divulgado por todos os cantos. A Prefeitura de Colatina anunciou com pompa e circunstância a chegada do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, prevista para esta quinta-feira (28), às 9h. O motivo seria o anúncio do projeto de duplicação da BR-259, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais e é uma via importante para ligar a cidade colatinense a vários municípios do Noroeste capixaba.
No entanto, na manhã desta quarta-feira (27), ficou definido que a visita não aconteceria mais. Na justificativa aparente, o cancelamento tem a ver com a necessidade de agenda do ministro em Brasília, mas o problema está dentro da cozinha da bancada federal, azedando a moqueca.
Segundo a coluna apurou, a agenda ministerial era desconhecida pela maioria dos membros da bancada, situação que não agradou muito a alguns parlamentares.

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Pensando que tudo estivesse acertado, a Prefeitura de Colatina se apressou em divulgar a vinda do ministro. Até o final da noite desta terça-feira (26), entretanto, muitos parlamentares desconheciam como seria a agenda. Apenas suspeitas de que Tarcísio iria a Viana e a mais outro município que seria definido.
Outdoor em Colatina anunciando a visita do ministro Tarcísio de Freitas
Outdoor em Colatina anunciando a visita do ministro Tarcísio de Freitas Crédito: Divulgação
Restou à Prefeitura de Colatina divulgar o cancelamento nas redes sociais. Mas ainda falta a conta para pagar dos outdoors anunciando a chegada do ministro à Princesinha do Norte. A propósito: quem vai pagar essa conta?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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