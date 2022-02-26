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Leonel Ximenes

ES vai promover a maior feira de chocolate e cacau da América Latina

Evento, que será realizado entre 20 e 23 de agosto, terá uma Cozinha Show, que receberá os maiores nomes da confeitaria nacional e internacional

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

26 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cacau de Linhares tem reconhecimento de qualidade internacional
O cacau de Linhares é reconhecido como de qualidade internacional Crédito: Leó Roza
Terceiro maior produtor de cacau do Brasil; maior produtor do fruto no Espírito Santo; detentor de selo de Indicação Geográfica com qualidade internacional; premiado no Salão de Chocolate de Paris. São tantos atributos que acabaram levando Linhares a receber um prêmio: a cidade do Norte do Estado foi escolhida para sediar, entre 20 e 23 de agosto, uma edição do Chocolat Festival – Festival Internacional do Chocolate e Cacau, que é hoje o principal evento do setor da América Latina.
O Chocolat Festival fomenta a profissionalização desse mercado relativamente novo no Brasil e é considerado o maior evento profissional do setor na América Latina, reunindo consumidores, especialistas e produtores.
É também uma oportunidade para debater a industrialização, a produção e a melhoria da qualidade das amêndoas do cacau selecionado e do produto final elaborado, que é o chocolate.

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Além da venda direta de chocolates e outros derivados do cacau selecionado, o evento promove experiências sensoriais, exposições, cursos de capacitação, workshops, debates sobre temas do setor e palestras ministradas por especialistas. No festival também serão realizados o Fórum do Cacau e uma Cozinha Show, que receberá os maiores nomes da confeitaria nacional e internacional.
“Estamos conectando a produção do chocolate como mais uma forma de alavancar a economia da região, agregando valores ambientais, culturais e turísticos”, destacou o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB).
ES vai promover a maior feira de chocolate e cacau da América Latina

Correção

08/03/2022 - 2:20
Por um erro de identificação, foi creditada a Felipe Reis a foto desta matéria. Na realidade, a imagem é de Léo Roza. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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