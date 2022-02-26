ES vai promover a maior feira de chocolate e cacau da América Latina

Terceiro maior produtor de cacau do Brasil; maior produtor do fruto no Espírito Santo; detentor de selo de Indicação Geográfica com qualidade internacional; premiado no Salão de Chocolate de Paris. São tantos atributos que acabaram levando Linhares
a receber um prêmio: a cidade do Norte do Estado
foi escolhida para sediar, entre 20 e 23 de agosto, uma edição do Chocolat Festival – Festival Internacional do Chocolate e Cacau, que é hoje o principal evento do setor da América Latina.
O Chocolat Festival fomenta a profissionalização desse mercado relativamente novo no Brasil e é considerado o maior evento profissional do setor na América Latina, reunindo consumidores, especialistas e produtores.
É também uma oportunidade para debater a industrialização, a produção e a melhoria da qualidade das amêndoas do cacau selecionado e do produto final elaborado, que é o chocolate.
Além da venda direta de chocolates e outros derivados do cacau selecionado, o evento promove experiências sensoriais, exposições, cursos de capacitação, workshops, debates sobre temas do setor e palestras ministradas por especialistas. No festival também serão realizados o Fórum do Cacau e uma Cozinha Show, que receberá os maiores nomes da confeitaria nacional e internacional.
“Estamos conectando a produção do chocolate como mais uma forma de alavancar a economia da região, agregando valores ambientais, culturais e turísticos”, destacou o prefeito de Linhares, Guerino Zanon
(MDB).