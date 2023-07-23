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Economia

Com mercado em expansão, Serra vai ter hub de logística

Na primeira fase, que começa a funcionar até o final do ano, a ideia é colocar 100 pessoas, das mais diversas empresas e startups, para trabalhar no espaço

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

23 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Centro de distribuição da KaBuM! em Viana é o maior e mais moderno da marca
Centro de distribuição da KaBuM!, em Viana Crédito: Divulgação/KaBuM!
A TX Negócios, empresa capixaba especializada em desenvolver negócios na área de logística, está colocando de pé um hub de logística dentro da área empresarial do condomínio Alphaville Jacuhy, na Serra. Na primeira fase, que começa a funcionar até o final do ano, a ideia é colocar 100 pessoas, das mais diversas empresas e startups, para trabalhar no espaço.
"A logística conversa com absolutamente todos os setores e empresas, afinal, todos precisamos de logística, seja dentro ou seja fora dos empreendimentos. As oportunidades são enormes, afinal, são vários os problemas a serem solucionados, por isso, resolvemos colocar todos em um mesmo espaço. Temos dores, por exemplo, com equipamentos, ESG, mão de obra, além da regularização de áreas e edificações", pontuou Sandro Marcio Viturini, CEO da TX.    
Uma das empresas que estará no hub é a Aprova Legal, startup capixaba que criou um sistema de avaliação e liberação de projetos arquitetônicos. O que leva meses para ser avaliado dentro de órgãos públicos e condomínios (residenciais e empresariais), é liberado em questão de minutos pelo sistema. "A ideia é trazer soluções. Não falo apenas de tecnologia, mas também de processos", assinalou Viturini.
A primeira etapa do hub vai funcionar em um espaço de mais de 500 m², que está recebendo um investimento que supera os R$ 3 milhões. Uma segunda etapa, também no Alphaville, já está mapeada e não deve tardar a sair. A TX contratou dois consultores para sistematizar e atrair empresas e entidades parceiras. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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