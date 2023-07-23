Com mercado em expansão, Serra vai ter hub de logística

"A logística conversa com absolutamente todos os setores e empresas, afinal, todos precisamos de logística, seja dentro ou seja fora dos empreendimentos. As oportunidades são enormes, afinal, são vários os problemas a serem solucionados, por isso, resolvemos colocar todos em um mesmo espaço. Temos dores, por exemplo, com equipamentos, ESG, mão de obra, além da regularização de áreas e edificações", pontuou Sandro Marcio Viturini, CEO da TX.
A primeira etapa do hub vai funcionar em um espaço de mais de 500 m², que está recebendo um investimento que supera os R$ 3 milhões. Uma segunda etapa, também no Alphaville, já está mapeada e não deve tardar a sair. A TX contratou dois consultores para sistematizar e atrair empresas e entidades parceiras.