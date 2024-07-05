Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Bandes busca mais força no interior do ES e terá correspondentes bancários

É a primeira vez que o banco de desenvolvimento vai usar a estratégia. No ano passado, foram feitas operações em 23 cidades, o objetivo é dobrar

Públicado em 

05 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agência do Bandes: banco quer ampliar participação no interior do ES
Agência do Bandes: banco quer ampliar participação no interior do ES Crédito: Divulgação/Bandes
Com o objetivo de aumentar a sua presença no interior do Espírito Santo, o Bandes terá, pela primeira vez, correspondentes bancários. O edital para credenciamento foi lançado nesta quinta-feira (04). Inicialmente, apenas empresas constituídas sob a forma de serviço social autônomo ou entidade sindical de grau superior podem participar. A ideia é ter entidades como Sebrae, Findes e Fecomércio como parceiros.

Veja Também

Fitch renova triple A e Bandes quer captar mais dinheiro e lá fora

Bandes anuncia nomes das empresas que receberão dinheiro do Fundo ESG de Desenvolvimento

"Em 2023, o Bandes realizou operações com empresas de 23 municípios do Estado, não dá nem um terço, podemos ir muito mais. Os correspondentes fazem parte de um modelo já regulado, consagrado e que se adequa àquilo que acreditamos ser o caminho ideal. Queremos espalhar os nossos serviços, mas não pode ser abrindo agências. Acredito que é possível dobrar a quantidade de municípios com operações do Bandes até o final de 2025", disse Marcelo Saintive, presidente do Bandes.
Além de ampliar a quantidade de cidades atendidas, o objetivo é se aproximar mais das micro e pequenas empresas. Das 526 mil empresas ativas no Espírito Santo, 31,9% são micro e pequenas - 168 mil organizações. Os dados são da Receita Federal e foram compilados pelo DataSebrae. 

Veja Também

Mais um capítulo da briga Unimed x Meridional. E vem mais por aí

Mudança em Goiás abre portas para a importação de medicamentos pelo ES

Startup do ES cresce dez vezes após receber aporte do Fundo Soberano

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Bandes Crédito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados