Bandes busca mais força no interior do ES e terá correspondentes bancários

Agência do Bandes: banco quer ampliar participação no interior do ES Crédito: Divulgação/Bandes

Com o objetivo de aumentar a sua presença no interior do Espírito Santo, o Bandes terá, pela primeira vez, correspondentes bancários. O edital para credenciamento foi lançado nesta quinta-feira (04). Inicialmente, apenas empresas constituídas sob a forma de serviço social autônomo ou entidade sindical de grau superior podem participar. A ideia é ter entidades como Sebrae, Findes e Fecomércio como parceiros.

"Em 2023, o Bandes realizou operações com empresas de 23 municípios do Estado, não dá nem um terço, podemos ir muito mais. Os correspondentes fazem parte de um modelo já regulado, consagrado e que se adequa àquilo que acreditamos ser o caminho ideal. Queremos espalhar os nossos serviços, mas não pode ser abrindo agências. Acredito que é possível dobrar a quantidade de municípios com operações do Bandes até o final de 2025", disse Marcelo Saintive, presidente do Bandes.