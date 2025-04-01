Lucro do PicPay cresce sete vezes em 2024 e chega a R$ 251 milhões

Escritório do PicPay: crescimento de 61% na receita em 2024 Crédito: Rogério Cassimiro

Picpay , fintech criada no Espírito Santo , registrou em 2024 um lucro de R$ 251,8 milhões. O resultado do banco digital capixaba representa um salto de sete vezes na comparação anual.

No quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 80 milhões, três vezes maior do que igual período de 2023. A receita cresceu 61% no ano, para R$ 5,6 bilhões, e avançou 91% no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2023, chegando a R$ 1,8 bilhão.

A margem bruta atingiu R$ 2,8 bilhões no ano, crescendo 53% em relação a 2023. A receita líquida de juros (NII) dos serviços financeiros, que envolve operações de crédito e cartão, chegou a R$ 520 milhões no quarto trimestre, contra R$ 23 milhões em igual período do ano anterior. No ano completo, o NII saiu de R$ 29,2 milhões em 2023 para R$ 1,4 bilhão.

“O crescimento expressivo da nossa receita e dos nossos principais números é fruto da estratégia de lançamento e cross-sell de produtos, que tem impulsionado a diversificação do portfólio. Com um modelo eficiente e um custo de servir baixo, seguimos ampliando nossa presença no mercado de forma sólida e sustentável, com avanços na carteira digital e destaque para a evolução da carteira de crédito”, destaca Eduardo Chedid, CEO do PicPay.

Além disso, a companhia apresentou um retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado de 19% no quarto trimestre, 10 pontos percentuais (pp) acima do registrado em igual período de 2023.

Crescimento no número de contas

Em 2024, o app chegou a 60,2 milhões de contas, um crescimento de 14% em relação a 2023. Isso representa que o PicPay ocupa a posição de 7º maior banco em número de clientes do país. Os usuários ativos chegaram a 38,9 milhões, alta de 13%. A receita média por usuário ativo (ARPAC) subiu a R$ 47 no quarto trimestre, aumento de 75% na comparação anual.

O volume total transacionado foi de R$ 421 bilhões em 2024, 55% maior na comparação anual, e de R$ 123,3 bilhões no quarto trimestre, 44% acima do registrado no mesmo período de 2023.

Já o cash-in — valor que os usuários trazem para o PicPay e que indica o uso crescente do aplicativo como conta principal — totalizou R$ 378 bilhões em 2024, 58% maior do que no ano anterior. O saldo em conta subiu 53% comparado a 2023, para R$ 20 bilhões.

No período, a companhia também concluiu a emissão de seu primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), com captação de R$ 700 milhões. O fundo foi estruturado por meio da cessão de créditos relativos ao adiantamento de recebíveis do FGTS. A operação marca a estreia do PicPay nesse modelo de captação e tem o objetivo de ampliar e diversificar o mix de funding da empresa.

Alta de 28% em crédito

A carteira de crédito — composta por empréstimo pessoal, cartão, consignado e antecipação do FGTS — somou R$ 10,6 bilhões no período, avanço de 28% na comparação contra o trimestre imediatamente anterior e um salto de 18 vezes na base anual. Os produtos colateralizados representam 44% da carteira.

Além disso, a originação de empréstimos chegou a R$ 2 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 140%, e a R$ 6,8 bilhões em 2024, subindo 187%.