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PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova operação contra Banco Master

Dono de empresas familiares foi delatado pelo filho; pai de Daniel era um participante ativo da rede de movimentações financeiras do Master

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 07:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2026 às 07:47
BRASÍLIA - A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (14), o empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, em uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. Delatado pelo filho, ele aparece nas investigações como um dos principais nomes do núcleo familiar ligado aos negócios do grupo
Fundador do grupo imobiliário Multipar, Henrique construiu trajetória no setores de imóveis e administradoras empresariais, com participação em operações de grande porte. Relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indica que a empresa da família movimentou cerca de R$ 1 bilhão em transações consideradas atípicas entre contas ligadas ao dono do Master. O conselho identificou que a movimentação sugere uma tentativa de esconder o patrimônio.

Ele também aparece como sócio, ao lado da filha Natália Vorcaro, de um projeto de créditos de carbono na Amazônia que, segundo investigações, foi utilizado para inflar o valor de fundos ligados ao ecossistema do banco. A estrutura envolvia ativos sem lastro efetivo de mercado, usados para sustentar avaliações bilionárias.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master Reprodução/Redes sociais

O nome de Henrique surge ainda em ações judiciais relacionadas ao colapso do banco, que apuram a possível participação de familiares em operações de desvio e ocultação de recursos. As investigações seguem em curso, e a família nega irregularidades.


Henrique foi preso em uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.


Henrique Vorcaro era um participante ativo da rede de movimentações financeiras do Master e do filho. Eles participavam juntos de empresas que, segundo as investigações, teriam sido usadas para ocultar patrimônio do esquema.


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