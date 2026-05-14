PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova operação contra Banco Master

O nome de Henrique surge ainda em ações judiciais relacionadas ao colapso do banco, que apuram a possível participação de familiares em operações de desvio e ocultação de recursos. As investigações seguem em curso, e a família nega irregularidades.
Henrique foi preso em uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.
Henrique Vorcaro era um participante ativo da rede de movimentações financeiras do Master e do filho. Eles participavam juntos de empresas que, segundo as investigações, teriam sido usadas para ocultar patrimônio do esquema.
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