PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova operação contra Banco Master

Fundador do grupo imobiliário Multipar, Henrique construiu trajetória no setores de imóveis e administradoras empresariais, com participação em operações de grande porte. Relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indica que a empresa da família movimentou cerca de R$ 1 bilhão em transações consideradas atípicas entre contas ligadas ao dono do Master. O conselho identificou que a movimentação sugere uma tentativa de esconder o patrimônio.





Ele também aparece como sócio, ao lado da filha Natália Vorcaro, de um projeto de créditos de carbono na Amazônia que, segundo investigações, foi utilizado para inflar o valor de fundos ligados ao ecossistema do banco. A estrutura envolvia ativos sem lastro efetivo de mercado, usados para sustentar avaliações bilionárias.