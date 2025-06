Como a Selic afeta o desempenho dos fundos imobiliários

Como funciona a dinâmica entre a Selic e os fundos imobiliários

De forma geral, existe uma relação inversa entre a Selic e o desempenho dos FIIs. Quando os juros sobem, ativos de renda fixa passam a oferecer retornos mais atrativos, com menor risco e alta liquidez. Isso naturalmente faz com que parte dos investidores migre seus recursos para aplicações mais conservadoras, pressionando o preço das cotas dos fundos imobiliários. Por outro lado, quando a Selic recua, a atratividade da renda fixa diminui, favorecendo o fluxo de capital para ativos de maior risco, como os FIIs, que acabam se beneficiando tanto na valorização das cotas quanto na manutenção ou crescimento dos dividendos.

Impactos em diferentes tipos de FIIs

Esses fundos investem majoritariamente em títulos de crédito do setor imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Grande parte desses ativos possui rentabilidade atrelada a indicadores como o CDI, que sobe em linha com a Selic, ou à inflação (IPCA) somada a uma taxa prefixada. Em um cenário de juros elevados, os FIIs de papel tendem a se beneficiar, pois seus rendimentos aumentam proporcionalmente, refletindo diretamente nos dividendos distribuídos aos cotistas.

No entanto, apesar da atratividade no curto prazo, é necessário observar um ponto de atenção: a elevação contínua dos juros também encarece o crédito para os tomadores dos financiamentos imobiliários lastreados nesses títulos. Isso pode, eventualmente, aumentar o risco de inadimplência nas operações de crédito desses fundos, impactando sua performance futura.

Por outro lado, em ciclos de queda da Selic, o efeito é oposto. O custo do crédito diminui, estimulando a economia, a expansão de negócios e, consequentemente, a ocupação de imóveis. Nesse cenário, os FIIs de tijolo costumam se valorizar, tanto pelas perspectivas de crescimento da receita com aluguel quanto pela reprecificação das cotas no mercado secundário.

Efeitos em caso de alta ou queda da Selic no futuro

Por outro lado, uma eventual redução na Selic tende a gerar um movimento de valorização dos fundos de tijolo, já que o mercado reprecifica o valor dos imóveis com base em taxas de desconto menores. Isso favorece tanto o aumento do preço das cotas quanto o crescimento dos rendimentos via recuperação do mercado imobiliário. Nesse cenário, os FIIs de papel podem ter uma leve compressão dos rendimentos, à medida que o CDI recua, mas ainda seguem relevantes por oferecerem certa previsibilidade e estabilidade.