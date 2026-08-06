Os curiosos métodos que as pessoas usavam para acordar antes da invenção dos despertadores - e dos celulares

"Eu evitaria a narrativa de que, no mundo pré-industrial, todo mundo simplesmente seguia os ciclos de luz e escuridão", afirma Sasha Handley, professora de história da Universidade de Manchester, no Reino Unido, que liderou um projeto sobre o sono na primeira fase da Idade Moderna. "Não acho que isso seja correto, porque o trabalho das pessoas frequentemente se estendia noite adentro, às vezes até as primeiras horas da manhã, dependendo das tarefas que precisavam ser realizadas em determinadas épocas do ano."