Após 18h, corpo de servidor é retirado de pedras em Conceição da Barra

Ezequiel estava desaparecido desde a tarde de sábado (21), quando foi verificar uma rede de pesca que estava montada em um píer. Ele não foi mais visto depois disso e houve a suspeita da queda no mar. Foram feitas buscas com mergulhadores e embarcações pelo litoral do município, assim como por terra, mas a vítima não havia sido localizada.