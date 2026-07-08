Armado, homem ameaça companheira e acaba baleado pela PM em Cariacica

Um homem de 38 anos foi baleado pela Polícia Militar após ameaçar matar a companheira, de 26 anos, e o filho dela, de 7 anos, no bairro Porto Novo, em Cariacica. Segundo a corporação, ele desobedeceu às ordens para soltar a arma e chegou a apontar uma pistola para os policiais, que atiraram. O caso aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (8).





De acordo com a PM, vizinhos acionaram a polícia ao relatarem que o suspeito estava armado e agredindo a companheira. Ao chegarem ao local, os militares afirmaram ter ouvido a mulher gritando por socorro do lado de fora da residência.





Pela porta de entrada da casa, os policiais disseram ter visto Deyvid com uma pistola apontada para a mulher e para o menino, enquanto ameaçava: "Vou matá-los".





Os militares ordenaram que o suspeito largasse a arma, mas ele não obedeceu e passou a apontá-la em direção aos policiais. Diante da ameaça, os agentes efetuaram disparos.





Após ser atingido, o homem foi socorrido pelos próprios policiais e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage. Em seguida, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.





À polícia, a companheira relatou que o casal havia participado de uma festa e que ambos ingeriram bebida alcoólica. Ela afirmou ainda que o suspeito costuma apresentar comportamento agressivo quando bebe.





Durante consulta aos sistemas policiais, os militares encontraram um boletim de ocorrência anterior registrado contra o suspeito, também relacionado à violência doméstica.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e tentativa de homicídio praticada contra agente de segurança pública no exercício da função. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.