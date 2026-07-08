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Bairro Porto Novo

Armado, homem ameaça companheira e acaba baleado pela PM em Cariacica

Suspeito de 38 anos desobedeceu às ordens dos policiais e apontou uma pistola para a equipe após ameaçar matar a companheira e o filho dela, segundo a PM

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 09:56

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 jul 2026 às 09:56
Homem é baleado pela PM em Cariacica Fernando Madeira

Um homem de 38 anos foi baleado pela Polícia Militar após ameaçar matar a companheira, de 26 anos, e o filho dela, de 7 anos, no bairro Porto Novo, em Cariacica. Segundo a corporação, ele desobedeceu às ordens para soltar a arma e chegou a apontar uma pistola para os policiais, que atiraram. O caso aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (8).


De acordo com a PM, vizinhos acionaram a polícia ao relatarem que o suspeito estava armado e agredindo a companheira. Ao chegarem ao local, os militares afirmaram ter ouvido a mulher gritando por socorro do lado de fora da residência.


Pela porta de entrada da casa, os policiais disseram ter visto Deyvid com uma pistola apontada para a mulher e para o menino, enquanto ameaçava: "Vou matá-los".


Os militares ordenaram que o suspeito largasse a arma, mas ele não obedeceu e passou a apontá-la em direção aos policiais. Diante da ameaça, os agentes efetuaram disparos.


Após ser atingido, o homem foi socorrido pelos próprios policiais e levado ao Pronto Atendimento de Alto Lage. Em seguida, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.


À polícia, a companheira relatou que o casal havia participado de uma festa e que ambos ingeriram bebida alcoólica. Ela afirmou ainda que o suspeito costuma apresentar comportamento agressivo quando bebe.


Durante consulta aos sistemas policiais, os militares encontraram um boletim de ocorrência anterior registrado contra o suspeito, também relacionado à violência doméstica.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e tentativa de homicídio praticada contra agente de segurança pública no exercício da função. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

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