Policiais penais do ES convocados a Mossoró para reforçar equipes de segurança

Quatro policiais penais do Espírito Santo foram convocados para participar das forças de segurança que atuam em Mossoró, Rio Grande do Norte. A penitenciária federal localizada na cidade se tornou palco de uma fuga histórica no dia 14 de fevereiro, quando dois presos escaparam de uma cela. Foi a primeira em uma área de segurança máxima no Brasil. Os capixabas já estão trabalhando nas muralhas do presídio, garantindo a segurança externa.