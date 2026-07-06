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Em Paraty

Criança de 5 anos morre e dois ficam feridos após tiroteio em praça no RJ

Os disparos ocorreram por volta de 20h30 no bairro Pantanal, em Paraty, na Costa Verde fluminense

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 14:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2026 às 14:23
Hospital Hugo Miranda, em Paraty, na Costa Verde fluminense
Hospital Hugo Miranda, em Paraty, na Costa Verde fluminense Reprodução/Google Street View
Uma criança de cinco anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em Paraty (RJ).
Os disparos ocorreram por volta de 20h30 no bairro Pantanal. A Polícia Militar comunicou o caso à delegacia por volta de 21h e confirmou a entrada de três vítimas no Hospital Hugo Miranda.
José Heitor Dias Cerqueira, de cinco anos, morreu na unidade de saúde. Outra criança, de quatro anos, ficou em estado grave e passou por cirurgia, enquanto um adolescente de 15 anos estava consciente e em estado estável, segundo informações da Polícia Civil.
O jovem relatou aos policiais que estava em uma praça conversando com o pai da namorada quando o ataque começou. Ele afirmou que havia crianças brincando perto e que um carro Honda HR-V chumbo, com placa não identificada, passou pelo local antes de três suspeitos encapuzados descerem e atirarem.
A Polícia Militar levou à delegacia estojos de munição recolhidos no local. Foram apresentados um estojo de munição calibre 9 mm e sete estojos de munição calibre .380, que foram encaminhados para exames periciais.
A delegacia determinou perícia na cena do crime e a remoção do corpo para o órgão competente. A unidade também informou que manteve equipe no hospital para resguardar a integridade do adolescente e colher novas informações quando o estado de saúde melhorar.
A Polícia Civil diz que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque. O caso está sendo investigado pela 167ª DP.

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