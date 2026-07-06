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Crime

PM é preso por matar mulher durante discussão em posto de combustível no CE

Luena Rocha Melo, 33, foi morta com um tiro no pescoço; principal suspeito do crime é um policial militar identificado apenas como Caio

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 14:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2026 às 14:13
Luena Rocha Melo foi morta por um PM em um posto de combustíveis
Luena Rocha Melo foi morta por um PM em um posto de combustíveis Reprodução/Redes Sociais
Um soldado da Polícia Militar do Ceará foi preso suspeito de matar uma mulher, na madrugada desta segunda-feira (6), durante uma discussão em um posto de combustível na cidade de Cariré, interior do estado.
Luena Rocha Melo, 33, foi morta com um tiro no pescoço. O principal suspeito do crime é um policial militar identificado apenas como Caio. As informações são da própria PM cearense.
Os dois se conheciam, segundo a corporação. No entanto, não foi detalhada qual seria a relação entre os dois.
A morte ocorreu após uma suposta discussão entre os dois. Luena estava acompanhada do namorado e de outras pessoas no posto, quando teria havido um desentendimento entre ela e Caio. A motivação para a discussão ainda é desconhecida.
Durante a briga, Caio sacou uma arma, atirou uma vez e acertou Luena. A vítima morreu no local. Após disparar, o policial permaneceu no local e foi preso em flagrante.
Familiares relataram à PM que o soldado já havia agredido Luena no passado. Por esse motivo, a vítima teria denunciado o agente, e o caso ainda está em curso na Justiça cearense. O UOL procurou o TJ do Ceará para questionar sobre o andamento desse processo, e aguarda retorno.
Tia lamentou a morte de Luena. "Nada justifica. Ele tirou a vida de uma menina, mãe de família", lamentou Euceleni Maria de Oliveira em entrevista à TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará.
Caio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do Ceará e autuado pelo crime de homicídio. Ele permanece detido e aguarda para passar por audiência de custódia. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
Luena trabalhava como auxiliar de serviços gerais e deixa dois filhos. Não há informações sobre o velório dela.

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