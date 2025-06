ES agora tem "Dia dos Legendários". Assembleia aprovou e Casagrande sancionou

O Espírito Santo agora tem o "Dia Estadual dos Legendários", a ser comemorado em 29 de junho. A lei foi publicada nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial. Legendários é um movimento meio religioso e meio coach protagonizado por homens. Ganhou notoriedade ao cobrar até R$ 81 mil dos participantes para que subam uma montanh a e por ter adeptos famosos, como o influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, e Neymar, pai do jogador de futebol Neymar Jr.

A ideia de criar o Dia Estadual dos Legendários partiu do deputado José Esmeraldo (PDT). Na justificativa do projeto de lei, apresentado em fevereiro, o parlamentar transcreve a definição do grupo que consta no site do próprio Legendários: