7 sinais que podem indicar desequilíbrios no organismo

Na correria do dia a dia, o cansaço e as noites mal dormidas costumam ser encarados como naturalidade. Enquanto isso, a alimentação equilibrada acaba ficando em segundo plano, e o corpo começa a dar sinais de que algo não vai bem. O problema é que esses alertas nem sempre recebem a devida atenção ou, muitas vezes, são tratados de forma isolada com base em um autodiagnóstico.