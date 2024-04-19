Polícia prende 3 suspeitos por morte de mulher grávida em Guarapari

Nadyane Santana estava grávida de dois meses e foi morta em Guarapari Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As investigações apontaram que Nadyane trabalhava para Anderson em uma lanchonete, quando os dois começaram a ter um caso extraconjugal. O suspeito, conforme foi levantado, já era casado. No momento em que descobriu que estava grávida, a vítima passou a pedir ajuda financeira ao homem. Além de insatisfeito com os gastos, Anderson insistia para que Nadyane abortasse a criança.

Nadiane e Anderson em uma confraternização, junto da esposa dele Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Foi após a esposa do suspeito descobrir sobre a amante que ele contratou dois homens para executar Nadyane, mediante pagamento financeiro. O valor, segundo a polícia, seria de apenas R$ 4 mil, dividido entre os suspeitos.

Passo a passo

O delegado Franco Malini, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, explicou que a corporação chegou aos suspeitos após localizar o carro utilizado no crime.

"Esperamos que começassem a se movimentar, para poder rastrear pelo cerco inteligente. Dez dias depois, o veículo passou a circular", afirmou.

Anderson Henrique da Silva Kifer, de 25 anos, principal suspeito de mandar matar ex-funcionária Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um dos executores do crime confessou o crime, e alegou que foi contratado por Anderson, pois ele reclamava estar sendo "extorquido" pela ex-funcionária. Com a identificação do primeiro suspeito, a corporação alcançou os outros envolvidos no caso.

Os presos são:

C.J.S. foi preso em 16/04/2024, no bairro Muquiçaba, em Guarapari;



Anderson Henrique da Silva Kifer foi preso em 18/04/2024, no bairro Santa Rosa, em Guarapari;



T.L. foi preso em 18/04/2024, no bairro Ipiranga, em Guarapari.



Contra um dos executores, constava outro mandado de prisão preventiva por crime de homicídio, cometido em 2019, no município de Mariana, em Minas Gerais. De acordo com o delegado, ele seria mineiro, mas veio morar no Espírito Santo para fugir da polícia. Usava, inclusive, até nome falso em Guarapari, onde vivia.

"Até o momento, não temos provas de que a esposa do Anderson também foi mandante do fato, mas o inquérito continua em aberto" Franco Malini - Delegado

A Gazeta tenta contato com a defesa do citado. O espaço segue aberto para a parte.

Relembre o caso

Uma grávida de dois meses foi morta a tiros e o corpo foi encontrado em uma área de mata no bairro Village do Sol, em Guarapari, na tarde deste sábado (6). O corpo da atendente Nadyane Santana, de 20 anos, apresentava marcas de agressões.

O corpo de Nadyane foi encontrado em uma região de mata no bairro Village do Sol, em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal/ Redes sociais

Segundo a família, a jovem saiu de casa na noite de sexta-feira (5) quando disse à família que encontraria uma amiga, mas Nadyane parou de atender as ligações e a responder mensagens, o que deixou os parentes preocupados.

O corpo de Nadyane só foi encontrado um dia depois, por uma mulher que passava na área de mata.

Agredida uma semana antes

Uma semana antes da morte, Nadyane foi agredida por uma mulher na frente da loja onde trabalhava, na Praia do Morro, em Guarapari.

Com informações de g1 ES