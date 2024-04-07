Jovem grávida é encontrada morta, com marcas de tiros, em Guarapari

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O sigilo é garantido. Quem preferir denunciar pela internet, é só acessar o canal policial clicando aqui.