Jovem grávida é encontrada morta, com marcas de tiros, em Guarapari

Na sexta-feira (5), Nadyane Santana, 20 anos, saiu de casa dizendo aos familiares que iria encontrar uma amiga. Um tempo depois, ela, que trabalhava como atendente de loja na Praia do Morro
, em Guarapari
, parou de responder às mensagens e não atendia as ligações, o que deixou a família apreensiva. No dia seguinte, sábado (6), a confirmação da tragédia: o corpo da jovem foi encontrado com marcas de tiros e sinais de violência em uma área de mata no bairro Village do Sol
, também em Guarapari.
Familiares da vítima, que conversaram com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta
, contaram que Nadyane estava no segundo mês de gestação. De acordo com a Polícia Civil
, o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Ainda segundo a polícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.