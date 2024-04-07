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Bairro Village do Sol

Jovem grávida é encontrada morta, com marcas de tiros, em Guarapari

Nadyane Santana saiu na sexta-feira (5) dizendo que iria encontrar com uma amiga; segundo familiares, jovem estava grávida de dois meses
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 abr 2024 às 15:32

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 15:32

O corpo de Nadyane foi encontrado em uma região de mata no bairro Village do Sol, em Guarapari
O corpo de Nadyane foi encontrado em uma região de mata no bairro Village do Sol, em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal/ Redes sociais
Na sexta-feira (5), Nadyane Santana, 20 anos, saiu de casa dizendo aos familiares que iria encontrar uma amiga. Um tempo depois, ela, que trabalhava como atendente de loja na Praia do Morro, em Guarapari, parou de responder às mensagens e não atendia as ligações, o que deixou a família apreensiva. No dia seguinte, sábado (6), a confirmação da tragédia: o corpo da jovem foi encontrado com marcas de tiros e sinais de violência em uma área de mata no bairro Village do Sol, também em Guarapari.
Familiares da vítima, que conversaram com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, contaram que Nadyane estava no segundo mês de gestação. De acordo com a Polícia Civil,  o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Ainda segundo a polícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. 

Ajude a polícia

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O sigilo é garantido. Quem preferir denunciar pela internet, é só acessar o canal policial clicando aqui.

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