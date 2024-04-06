Advogada é presa com 2 pistolas após se envolver em briga familiar em Cariacica

Com a advogada, a polícia apreendeu duas pistolas e munições no compartimento da moto pilotada por ela Crédito: Divulgação

Uma advogada de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa por porte ilegal de arma no bairro Vila Palestina, em Cariacica , na manhã desta sexta-feira (5). Tudo aconteceu quando a Polícia Militar tentava conter uma briga entre um homem e uma mulher, que são irmãos, e a profissional do Direito chegou de moto, uma Honda Biz, com duas armas no compartimento.

Conforme a corporação, a advogada é cunhada da mulher envolvida na briga. Ao chegar no local, ela foi abordada, momento em que as armas foram localizadas. Além de duas pistolas calibre .380, sendo uma Glock austríaca e outra, Taurus, com ela também foram encontrados cinco carregadores e 133 munições do mesmo calibre.

"Questionada, a suspeita disse desconhecer o material ilícito. O irmão da solicitante evadiu-se do local e não foi localizado. No local, enquanto a solicitante explicou que o irmão, de 30 anos, tinha invadido a residência alegando que ela havia pegado um objeto pessoal dele e a tinha agredido e ameaçado com uma arma", contou a Polícia Militar, em nota.

Após a abordagem, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica e autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, segundo a Polícia Civil. Porém, ainda nesta sexta-feira (5) a advogada foi liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado da Central de Teleflagrante. O valor pago não foi informado à reportagem.

"As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições", afirmou a corporação.

Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), informou que buscará informações sobre o caso e tomará as providências cabíveis, observando o código de ética e disciplina e as prerrogativas da ordem.