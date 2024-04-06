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Em Vila Palestina

Advogada é presa com 2 pistolas após se envolver em briga familiar em Cariacica

Além das armas, sendo uma Glock, de fabricação austríaca, e uma pistola Taurus, ambas calibre .380, a polícia apreendeu 133 munições do mesmo calibre, que estavam no compartimento da Honda Biz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2024 às 21:44

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 21:44

Advogada é presa com duas pistolas e munições em compartimento de moto em Vila Velha
Com a advogada, a polícia apreendeu duas pistolas e munições no compartimento da moto pilotada por ela Crédito: Divulgação
Uma advogada de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa por porte ilegal de arma no bairro Vila Palestina, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (5). Tudo aconteceu quando a Polícia Militar tentava conter uma briga entre um homem e uma mulher, que são irmãos, e a profissional do Direito chegou de moto, uma Honda Biz, com duas armas no compartimento.
Conforme a corporação, a advogada é cunhada da mulher envolvida na briga. Ao chegar no local, ela foi abordada, momento em que as armas foram localizadas. Além de duas pistolas calibre .380, sendo uma Glock austríaca e outra, Taurus, com ela também foram encontrados cinco carregadores e 133 munições do mesmo calibre.
"Questionada, a suspeita disse desconhecer o material ilícito. O irmão da solicitante evadiu-se do local e não foi localizado. No local, enquanto a solicitante explicou que o irmão, de 30 anos, tinha invadido a residência alegando que ela havia pegado um objeto pessoal dele e a tinha agredido e ameaçado com uma arma", contou a Polícia Militar, em nota. 
Após a abordagem, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Cariacica e autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, segundo a Polícia Civil. Porém, ainda nesta sexta-feira (5) a advogada foi liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado da Central de Teleflagrante. O valor pago não foi informado à reportagem.
"As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições", afirmou a corporação.
Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), informou que buscará informações sobre o caso e tomará as providências cabíveis, observando o código de ética e disciplina e as prerrogativas da ordem.

Atualização

06/04/2024 - 12:25
Este texto foi atualizado com nota enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES).

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