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Em Santana

DJ é morto a tiros após confusão em frente a bar de Cariacica

Daniel Victor Freitas, conhecido como DJ DM do STN, foi atingido por tiro no peito, que, segundo testemunhas, foi disparado por dono do estabelecimento
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 abr 2024 às 12:48

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 12:48

Daniel Victor Freitas, que se apresentava em festas como DJ DM do STN, foi morto em frente a bar, em Cariacica
Bar foi destruído por moradores após a morte de Daniel Freitas (destaque) Crédito: TV Gazeta e Redes Sociais/Reprodução
Um jovem de 20 anos morreu e outro ficou ferido na madrugada deste sábado (6), após uma confusão em frente a um bar no bairro Santana, em Cariacica. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima fatal é Daniel Victor Freitas, e o suspeito dos disparos seria o dono do estabelecimento, que não foi identificado.
Familiares contaram à reportagem que, durante a semana, o jovem trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços de pintura para a Prefeitura de Cariacica e, aos fins de semana, atuava como DJ, apresentando-se como “DJ DM do STN”.
Segundo testemunhas, por volta de 3h, Daniel estava bebendo com amigos na calçada em frente ao bar, quando o proprietário os avisou que queria fechar o estabelecimento. Entretanto, o jovem e os colegas teriam dito que não pretendiam sair do local. Foi quando, ainda de acordo com pessoas que presenciaram o crime, o homem entrou no bar, pegou a arma e proferiu pelo menos seis disparos. Um dos tiros atingiu o peito de Daniel.
Segundo o Boletim de Atendimento (BA) da Polícia Militar (PMES), uma pessoa passava pelo local no momento do crime, quando ouviu disparos de arma de fogo e viu um homem armado ao lado de uma das vítimas, já ferida. Conforme o boletim, a corporação foi até o local após ser acionada, mas Daniel já havia sido socorrido ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, onde foi confirmado o óbito.
Por meio de nota, a PM informou que "a equipe conversou com o outro homem baleado, que relatou que estava em um estabelecimento comercial com amigos, quando o proprietário mandou eles saírem, ao se negarem, o homem efetuou disparos de arma de fogo, vindo a atingir os dois. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE)", em Vitória.
Após o crime, o suspeito dos disparos fugiu. Revoltados com a situação, moradores da região vandalizaram o estabelecimento, arrombando as portas e saqueando mercadorias. Segundo a Polícia Militar, a fim de evitar mais represálias, o policiamento foi reforçado no local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Em relação ao suspeito do crime, a PC divulgou que, até o momento, ninguém foi preso.
“O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares”, completou a PC, em nota.
A reportagem de A Gazeta também tentou contato com os familiares da vítima, que preferiram não se pronunciar sobre o caso.
Para auxílio na investigação, a Polícia Civil sinaliza que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Espírito Santo.

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