DJ é morto a tiros após confusão em frente a bar de Cariacica

Bar foi destruído por moradores após a morte de Daniel Freitas (destaque) Crédito: TV Gazeta e Redes Sociais/Reprodução

TV Gazeta, a vítima fatal é Daniel Victor Freitas, e o suspeito dos disparos seria o dono do estabelecimento, que não foi identificado. Um jovem de 20 anos morreu e outro ficou ferido na madrugada deste sábado (6), após uma confusão em frente a um bar no bairro Santana, em Cariacica . Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da, a vítima fatal é Daniel Victor Freitas, e o suspeito dos disparos seria o dono do estabelecimento, que não foi identificado.

Familiares contaram à reportagem que, durante a semana, o jovem trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços de pintura para a Prefeitura de Cariacica e, aos fins de semana, atuava como DJ, apresentando-se como “DJ DM do STN”.

Segundo testemunhas, por volta de 3h, Daniel estava bebendo com amigos na calçada em frente ao bar, quando o proprietário os avisou que queria fechar o estabelecimento. Entretanto, o jovem e os colegas teriam dito que não pretendiam sair do local. Foi quando, ainda de acordo com pessoas que presenciaram o crime, o homem entrou no bar, pegou a arma e proferiu pelo menos seis disparos. Um dos tiros atingiu o peito de Daniel.

Segundo o Boletim de Atendimento (BA) da Polícia Militar (PMES), uma pessoa passava pelo local no momento do crime, quando ouviu disparos de arma de fogo e viu um homem armado ao lado de uma das vítimas, já ferida. Conforme o boletim, a corporação foi até o local após ser acionada, mas Daniel já havia sido socorrido ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, onde foi confirmado o óbito.

Por meio de nota, a PM informou que "a equipe conversou com o outro homem baleado, que relatou que estava em um estabelecimento comercial com amigos, quando o proprietário mandou eles saírem, ao se negarem, o homem efetuou disparos de arma de fogo, vindo a atingir os dois. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE)", em Vitória.

Após o crime, o suspeito dos disparos fugiu. Revoltados com a situação, moradores da região vandalizaram o estabelecimento, arrombando as portas e saqueando mercadorias. Segundo a Polícia Militar, a fim de evitar mais represálias, o policiamento foi reforçado no local.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Em relação ao suspeito do crime, a PC divulgou que, até o momento, ninguém foi preso.

“O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares”, completou a PC, em nota.

A reportagem de A Gazeta também tentou contato com os familiares da vítima, que preferiram não se pronunciar sobre o caso.