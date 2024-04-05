Jovem desaparecido na Serra é encontrado morto com sinais de tortura

Caíque Conceição Moreira, de 16 anos, foi encontrado morto na Avenida Audifax Barcelos Crédito: Divulgação | Instagram @dhpp.serra

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado com cortes, carbonizado, e já em avançado estado de decomposição às margens da Avenida Audifax Barcelos Neves, na Serra , na quinta-feira (4). Caíque Conceição Moreira estava desaparecido desde o último sábado (30), quando foi visto sendo retirado à força de uma festa no bairro Jardim Bela Vista. A suspeita da polícia é que ele tenha sido morto por traficantes.

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, parentes e colegas de Caíque, que morava no Bairro das Laranjeiras, chegaram a fazer manifestações ao longo da semana, cobrando respostas das autoridades sobre o desaparecimento do rapaz. Na tarde de quinta-feira, a Polícia Civil encontrou o corpo. Fim de uma angústia, e início de outra: é que ainda não foi possível liberar o cadáver.

"Não houve possibilidade de identificação por digital, agora a gente tem que correr e pedir a Deus para a gente conseguir fazer a identificação por digital ou por foto", contou um familiar à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar.

"O que foi feito com ele, um menino de 16 anos, a família vai levar muito tempo para conseguir tirar essa dor do peito. A gente fica sem entender por que foi feito isso com um menino" X - Familiar de Caíque