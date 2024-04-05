Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corpo carbonizado

Jovem desaparecido na Serra é encontrado morto com sinais de tortura

Caíque tinha 16 anos e foi visto pela última vez em uma festa, da qual foi retirado à força, segundo testemunhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2024 às 12:58

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 12:58

Caíque Conceição Moreira, de 16 anos, foi encontrado morto na Av. Audifax Barcelos
Caíque Conceição Moreira, de 16 anos, foi encontrado morto na Avenida Audifax Barcelos Crédito: Divulgação | Instagram @dhpp.serra
O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado com cortes, carbonizado, e já em avançado estado de decomposição às margens da Avenida Audifax Barcelos Neves, na Serra, na quinta-feira (4). Caíque Conceição Moreira estava desaparecido desde o último sábado (30), quando foi visto sendo retirado à força de uma festa no bairro Jardim Bela Vista. A suspeita da polícia é que ele tenha sido morto por traficantes. 
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, parentes e colegas de Caíque, que morava no Bairro das Laranjeiras, chegaram a fazer manifestações ao longo da semana, cobrando respostas das autoridades sobre o desaparecimento do rapaz. Na tarde de quinta-feira, a Polícia Civil encontrou o corpo. Fim de uma angústia, e início de outra: é que ainda não foi possível liberar o cadáver.
"Não houve possibilidade de identificação por digital, agora a gente tem que correr e pedir a Deus para a gente conseguir fazer a identificação por digital ou por foto", contou um familiar à TV Gazeta. Ele preferiu não se identificar. 
"O que foi feito com ele, um menino de 16 anos, a família vai levar muito tempo para conseguir tirar essa dor do peito. A gente fica sem entender por que foi feito isso com um menino"
X - Familiar de Caíque
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até a publicação da reportagem, nenhum suspeito havia sido detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", reforçou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Serra tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados